Екатеринбургский бард Александр Новиков расскажет правду об обманутых дольщиках «Бухты Квинс»

После сегодняшнего допроса у следователей автор и исполнитель собственных песен собирает пресс-конференцию о скандальном уголовном деле о мошенничестве.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016
Уральский бард Александр Новиков завтра, 23 декабря, собирает в Екатеринбурге пресс-конференцию для представителей СМИ о скандальном уголовном деле о мошенничестве. Речь пойдет об обманутых дольщиках коттеджного поселка «Бухта «Квинс» – бизнес-проекта Александра Новикова.
Сегодня екатеринбургского шансонье вызвали на допрос по этому уголовному делу в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. Напомним, что ранее под арест по этому делу угодил бизнес-партнер певца – Михаил Шилиманов.
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- История началась с 2008 года – в поселке Изоплит началось строительство коттеджного поселка. К 2012 году пайщики кооператива должны были получить свое жилье – всего 65 человек.
- Однако с 2008 по 2011 годы в кооперативе дважды менялся застройщик, и в итоге строительство было приостановлено.
- Проект поселка «Бухта «Квинс» является собственностью барда Александра Новикова.
- Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области в ноябре 2015 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).