Екатеринбургский бард Александр Новиков расскажет правду об обманутых дольщиках «Бухты Квинс»

После сегодняшнего допроса у следователей автор и исполнитель собственных песен собирает пресс-конференцию о скандальном уголовном деле о мошенничестве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Уральский бард Александр Новиков завтра, 23 декабря, собирает в Екатеринбурге пресс-конференцию для представителей СМИ о скандальном уголовном деле о мошенничестве. Речь пойдет об обманутых дольщиках коттеджного поселка «Бухта «Квинс» – бизнес-проекта Александра Новикова.

Сегодня екатеринбургского шансонье вызвали на допрос по этому уголовному делу в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. Напомним, что ранее под арест по этому делу угодил бизнес-партнер певца – Михаил Шилиманов.