Екатеринбургские ученые рассказали, как они опередили американцев в Антарктиде

Охотники за челябинским метеоритом поделились новыми находками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Екатеринбургские ученые 22 декабря 2016 года поделились своими находками, которые были добыты в антарктической экспедиции. Подробности об этом походе рассказал профессор Физико-технологического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский.

«Даже американцам так не везет»

Профессор Гроховский получил общероссийскую и мировую известность в 2013 году. Ученый находился в составе экспедиции, которая нашла осколки челябинского болида. В 2016 году Виктор Гроховский помогал своим коллегам высчитывать траектории падения байкальского и хакасского болидов.

Кроме того, в текущем году Гроховский побывал в числе охотников за антарктическими метеоритами. Поездка для исследователей оказалась на редкость удачной.

— Мы получили необычный образец. Обычно американцы привозят из Антарктиды 300 образцов. Большинство из них — это хондриты (сферические или эллиптические образования преимущественно силикатного состава. — Прим. ред.) и только два-три уникальны. То, что мы отправили на регистрацию, — достаточно редкие образцы, — пояснил Виктор Гроховский.

По его словам, более подробно о найденном уральскими учеными метеорите станет известно к весне 2017 года.

Метеорит из арктической экспедиции (слева)

Столетний предшественник челябинца

Наравне с арктическим метеоритом в УрФУ изучают предшественника челябинского болида. Так называемый «Яраткуловый» метеорит был найден в 2016 году в Челябинской области. Ученые предполагают, что он упал сто лет назад.

— В наш репозиторий передали новый метеорит «Яраткулова», который был найден геологами в Челябинской области. Мы вторые в России получили право хранить контрольные образцы, которые регистрируются международным сообществом. Его также передали в музей, но если там он для демонстрации, то у нас для научных исследований, — рассказал профессор УрФУ.