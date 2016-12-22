«Екатеринбургский виншампанкомбинат» признали банкротом

Комбинат продадут на аукционе в рамках конкурсного производства.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016
Арбитражный суд Свердловской области признал ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» банкротом. Иск поступил от «Екатеринбургской инвестиционно-финансовой компании», зарегистрированной в Москве.
В результате следственных разбирательств была установлена сумма требований кредиторов предприятия — 328 миллионов 665 тысяч рублей. Как сообщается в материалах дела, временный управляющий закрытого
акционерного общества «Екатеринбургского виншампанкомбината» сделал вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника.
Арбитражный суд Свердловской области принял решение открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев в отношении ЕВШК.
Свою деятельность компания прекратила еще в феврале этого года, подав заявление в центральный аппарат Росалкогольрегулирования на отзыв всех лицензий на производство алкогольных напитков, действия которых длились до 2019 года.
- Комбинат был основан в 1934 году. Первое время он занимался выпуском сухих вин, а с 1969 года начал производство игристых вин, в том числе «Советского шампанского», а с 2005 года «Российского шампанского».
- Известно, что 100 % акций производства принадлежат московской компании «ТК Алко-трейд».
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