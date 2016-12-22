Как Новый год победил суицид: психологи в Екатеринбурге рассказали о проблемах уральцев

Специалисты заметили, что уральцы вернулись к лепке пельменей и совместным праздникам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Минздрав Свердловской области 22 декабря 2016 года озвучил самые частые проблемы уральцев, с которыми они обращались на ведомственный телефон доверия.

Люди стремятся высказать все

Всего за три недели декабря психологи приняли 275 звонков. Треть из них касалась сложностей в браке и партнерских отношениях.

Также уральцы часто жаловались на проблемы в общении с детьми и родителями. Нередко психологам приходилось разбираться с алкогольной и игровой зависимостями. Мужчины и женщины рассказывают о накопленной в течение года усталости, упадке сил, необязательности партнеров по бизнесу, желании изменить свою жизнь

— И если еще пять лет назад, как правило, было так: один звонок – одна проблема, то сейчас: один звонок и несколько проблем, — отмечают в Минздрав региона.

Меньше конфликтов и отказ от суицида

Хотя семейные проблемы и лидируют в статистике ведомства, специалисты отмечают позитивные моменты. Например, уральцы все чаще интересуются мирным разрешением конфликтов и способами избежать напряжения в отношениях.

Также психологи увидели возвращение свердловчан к таким традициям, как сбор за круглым столом, лепка пельменей или изготовление поделок. Все больше времени уральцы посвящают детям и родителям.