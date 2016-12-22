Как в ОАЭ и Петербурге: на открытии ледового городка в Екатеринбурге на здании мэрии покажут световое 3D-шоу

Эффектное лазерное шоу продлится три часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

В следующий четверг, 29 декабря, на главной площади Екатеринбурга откроют ледовый городок. В этом году его главной темой выбрали сказки Корнея Чуковского.

Расписание открытия ледового городка в Екатеринбурге

К 16.00 в ледовом городке включат новогодние огни и гирлянды. В это время гостям уже можно начать собираться, чтобы неспешно прогуляться по городку и рассмотреть сказочные фигуры.

В 17.00 Дед Мороз, Снегурочка и глава екатеринбургской мэрии Александр Якоб зажгут главную елку города, высота которой в этом году составляет 50 метров. Сразу после этого на сцене покажут танцевальные и театральные номера со сказочными персонажами, среди которых будут Бармалей и Доктор Айболит.

В 17.50 для гостей праздника устроят салют. Давать залпы на этот раз будут из сквера возле гимназии № 9.

Новогоднее 3D-шоу в Ледовом городке

С 18.00 до 21.00 екатеринбуржцев ждет самое зрелищное шоу, которое популярно в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом, но в уральской столице его еще не было. На здании администрации покажут эффектное световое новогоднее 3D-шоу. По словам организаторов, они представят несколько блоков длительностью по 3 минуты. Их будут «крутить» каждые полчаса. Это будут 17 коротких сюжетов, посвященных Новому году.

Чтобы световые лучи не проникали в окна городской администрации, их заклеят на все время работы ледового городка.