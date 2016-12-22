Оставили присмотреть за домом: в Алапаевске сын обокрал собственных родителей

Пока шло следствие, молодой человек продолжал совершать кражи из других домов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

В Алапаевске заведено уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего серию краж имущества и личных документов, сообщает сегодня, 22 декабря, местное отделение МВД России.

Мать попросила 22-летнего сына присмотреть за домом

Летом этого года в полицию Алапаевска обратилась местная жительница 1978 года рождения с заявлением о похищении имущества из ее частного дома, расположенного на улице Карпинского.

Оперативники, прибывшие на место, установили следующую картину произошедшего. Потерпевшая и ее супруг на лето уехали работать в другой город. На период отсутствия женщина попросила своего сына присмотреть за домом. Но вернувшись домой в августе, хозяйка обнаружила, что из жилища пропала бытовая техники и золотые изделия. Общая сумма украденных вещей составила 33 000 рублей.

Сын вынес из дома родителей вещи и золотые украшения

Под подозрение сразу попал 22-летний сын заявительницы. Во-первых, у него был свободный доступ к имуществу, и во-вторых, он ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. Молодого человека задержали. Под тяжестью предъявленных улик ему пришлось признаться в содеянном и написать явку с повинной.

Парень рассказал, что украденные вещи продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Часть похищенного имущества полицейские нашли и вернули законной владелице – его матери.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Парень сжег документы отчима из-за личной неприязни

В ходе следствия выяснилось, что сын хозяйки дома кроме вещей, принадлежавших его матери, похитил паспорт, военный билет и другие личные документы отчима. Совершил это из-за неприязненных отношений, которые у него сложились с главой семьи. Похищенные документы он сжег. По данному факту возбудили еще одно уголовное дело – по статье «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».

Но и это не послужило парню уроком. В то время, пока шло следствие, он совершил еще две кражи. В сентябре он забрался в частный дом на улице Шахтеров, где проживала его знакомая, и вынес DVD-плеер, ресивер и продукты питания на общую сумма 7 500 рублей. А через несколько дней он через окно проник в кафе на Вокзальной улице и украл там два сотовых телефона, спиртные напитки, табачные изделия и деньги. Сумма похищенного составила 4 500 рублей. Сотовые телефоны позже были у него найдены и изъяты.

Были возбуждены новые уголовные дела – о краже с незаконным проникновением в жилище и о краже с незаконным проникновением в помещение.

Все уголовные дела в отношении подозреваемого соединили в одно производство, а с молодого человека до суда взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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