Расслабляйтесь дома: около метро на Ботанике накрыли «проституточную»

Жрица любви рассказала, сколько она брала с мужчин за час секс-услуг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Полицейские Екатеринбурга накрыли бордель, расположившийся в квартире дома на улице Белинского, 177а, сообщает пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сегодня, 22 декабря.

«Квартира и женщина со всеми удобствами недалеко от метро»

«Бордель», в который нагрянули полицейские, располагался в обычном типовом доме недалеко от станции метро «Ботаническая», по улице Белинского в сторону Онежской. Стражи закона застали «на рабочем месте» всего одну женщину. Она же, по поступившей информации, и являлась главной и единственной проституткой борделя.

«За отца, за мать, за брата встала Соня на путь разврата»

Девушке 27 лет, она молодая мать, приезжая из соседней Курганской области. «На путь разврата» ее толкнула нищета и забота о маленьком ребенке. Мужчины за час любовных утех выкладывали в среднем по 4 тысячи рублей. «Стаж» жрицы любви небольшой - около трех месяцев.

Клиентов ей находила знакомая по имени Соня через соцсети. Имя главной героини облавы не сообщается.

За занятие проституцией девушке выписали административный штраф на сумму 1500 рублей.

История погибшей Кристины Яновой, которая согласилась встретиться с незнакомым мужчиной за 20 тысяч рублей, чтобы прокормить семью - малыша и неработающего мужа.

РАНЕЕ мы писали: «За неделю заработаешь 100 тысяч, дадим водителя»: как журналистка НАШЕЙ устраивалась в элитный бордель Екатеринбурга (аудио и фото).

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