Наверх
Идет ли речь о Шипулине? Двух российских биатлонистов отстранили от соревнований после заседания комиссии IBU в Мюнхене
23:11, 22.12.2016
Расслабляйтесь дома: около метро на Ботанике накрыли «проституточную»
21:05, 22.12.2016
Третьим не стал: уральца забили насмерть за то, что он не отвез знакомых в магазин, а его машину «раздели» и бросили
20:44, 22.12.2016
Препараты «Валокордин» и «Боярышник» будут продавать в аптеках при наличии рецепта
20:30, 22.12.20161
Екатеринбурженка вошла в топ-10 самых влиятельных фигур в российском искусстве
20:12, 22.12.2016
Горячая смена: два сотрудника ГИБДД Кировграда в один день раскрыли три преступления, в том числе убийство
19:34, 22.12.2016
В Екатеринбурге женщина умерла в здании почты
19:10, 22.12.2016
Триста человек выгоняют на улицу: в Екатеринбурге собирают подписи за сохранение храма от полного уничтожения
19:05, 22.12.2016
В Екатеринбурге покажут средневековый Инстаграм: в Музее ИЗО открылась уникальная выставка гравюр
18:50, 22.12.2016
Екатеринбургские ученые рассказали, как они опередили американцев в Антарктиде
17:21, 22.12.2016
Оставили присмотреть за домом: в Алапаевске сын обокрал собственных родителей
17:01, 22.12.2016
Кто заработал с «Нашей Газетой» на 22 декабря 2016 года
17:00, 22.12.2016
Свердловчане смогут невооруженным глазом наблюдать в небе космический треугольник
16:43, 22.12.2016
Екатеринбургский бард Александр Новиков расскажет правду об обманутых дольщиках «Бухты Квинс»
16:15, 22.12.20163
Убийцу 25-летней Кристины Яновой арестовали в Екатеринбурге
16:02, 22.12.2016
Пенсионер из Красноуфимска протаранил автомобиль ГИБДД
15:26, 22.12.2016
Гороскоп на неделю с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года
15:25, 22.12.2016
График работы ледового городка в Екатеринбурге в 2017 году
15:20, 22.12.2016
Под Нижним Тагилом охотник выстрелил в женщину вместо лося
14:43, 22.12.20161
Как Новый год победил суицид: психологи в Екатеринбурге рассказали о проблемах уральцев
14:37, 22.12.2016
«Екатеринбургский виншампанкомбинат» признали банкротом
14:24, 22.12.2016
Пенсионер наехал на полицейских: двое пострадали в результате ДТП в Красноуфимске
14:08, 22.12.2016
В лобовом ДТП на свердловской трассе погиб мужчина, еще четыре человека пострадали
14:01, 22.12.2016
Как в ОАЭ и Петербурге: на открытии ледового городка в Екатеринбурге на здании мэрии покажут световое 3D-шоу
14:00, 22.12.2016
Доживем ли до Луны? Екатеринбургские ученые оценили шансы на полет к спутнику Земли
13:37, 22.12.2016
Переночевать в сугробе за 22 тысячи рублей: скульптор из Екатеринбурга создал из снега целый дом при итальянском отеле
13:19, 22.12.2016
Выдавал себя за электрика: задержан серийный грабитель, «работавший» в городах Свердловской области
12:40, 22.12.2016
На Урале школьница забила до смерти своего трехмесячного сына
12:33, 22.12.20161
Екатеринбург стал третьим городом по числу «новогодних» автоугонов
12:31, 22.12.2016
В Екатеринбурге сотруднику ФСБ, убившему свою семью, продлили арест
12:14, 22.12.2016
Свердловский Роспотребнадзор обновил список документов, которыми можно подтвердить иммунитет против кори
11:44, 22.12.2016
Три фильма, без которых невозможно представить себе Новый год
11:32, 22.12.2016
В Екатеринбурге кондуктор выгнал ребенка на мороз из-за отсутствия справки из школы
11:18, 22.12.20161
Две женщины пострадали в ДТП с «Газелью» и тремя иномарками под Екатеринбургом
10:13, 22.12.2016
Екатеринбургские школы могут закончить четверть досрочно из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
09:22, 22.12.2016
Общественники нашли у главы Камышлова вид на жительство в Румынии
08:45, 22.12.2016
«Не повторяйте мой трюк!»: екатеринбуржец рассказал НАШЕЙ, как и зачем научился подбрасывать работающую бензопилу
08:35, 22.12.2016
В Екатеринбурге стартовала большая распродажа товаров для спорта и отдыха
08:27, 22.12.2016
Рисунок екатеринбурженки станет эмблемой экспедиции на МКС
08:17, 22.12.2016
Чудо на Гудзоне, гибель хоккеистов и отказы двигателей: 10 самых страшных катастроф в аэропорту «Кольцово»
21:00, 21.12.2016
Екатеринбургский метрополитен просит власти поднять стоимость проезда до 35 рублей
20:22, 21.12.20166
В Екатеринбурге умерла актриса Галина Умпелева
20:00, 21.12.2016
Прощай, Фонтанелло: ФК «Урал» лишился аргентинского защитника
19:34, 21.12.2016
«Она стремилась к лучшей жизни»: одноклассница погибшей 25-летней Кристины Яновой из Новоуральска заступилась за девушку
19:15, 21.12.2016
Полицейские назвали неправомерной работу съемочной группы «Ревизорро»
18:30, 21.12.20164
Пропавшую на свидании 25-летнюю маму из Новоуральска Кристину Янову нашли мертвой
18:10, 21.12.20162
В день святого Валентина свердловские депутаты пересмотрят свой моральный облик
17:43, 21.12.2016
«Колизей» станет клубным кинотеатром с эксклюзивными премьерами
16:58, 21.12.2016
«Боинг» будет изготавливать детали для самолетов в Свердловской области
16:47, 21.12.2016
Холод не тетка: в Тавде вор вынес из квартиры батареи отопления
16:45, 21.12.2016
Принципиальный дальнобойщик два дня прожил в грузовике, застрявшем на дороге Екатеринбург – Тюмень
16:40, 21.12.2016

Расслабляйтесь дома: около метро на Ботанике накрыли «проституточную»

Расслабляйтесь дома: около метро на Ботанике накрыли «проституточную»
16+
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Жрица любви рассказала, сколько она брала с мужчин за час секс-услуг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Полицейские Екатеринбурга накрыли бордель, расположившийся в квартире дома на улице Белинского, 177а, сообщает пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сегодня, 22 декабря.

«Квартира и женщина со всеми удобствами недалеко от метро» 

«Бордель», в который нагрянули полицейские, располагался в обычном типовом доме недалеко от станции метро «Ботаническая», по улице Белинского в сторону Онежской. Стражи закона застали «на рабочем месте» всего одну женщину. Она же, по поступившей информации, и являлась главной и единственной проституткой борделя.

«За отца, за мать, за брата встала Соня на путь разврата»

Девушке 27 лет, она молодая мать, приезжая из соседней Курганской области. «На путь разврата» ее толкнула нищета и забота о маленьком ребенке. Мужчины за час любовных утех выкладывали в среднем по 4 тысячи рублей. «Стаж» жрицы любви небольшой - около трех месяцев.

Клиентов ей находила знакомая по имени Соня через соцсети. Имя главной героини облавы не сообщается.

  • За занятие проституцией девушке выписали административный штраф на сумму 1500 рублей.
  • История погибшей Кристины Яновой, которая согласилась встретиться с незнакомым мужчиной за 20 тысяч рублей, чтобы прокормить семью - малыша и неработающего мужа. 
  • РАНЕЕ мы писали: «За неделю заработаешь 100 тысяч, дадим водителя»: как журналистка НАШЕЙ устраивалась в элитный бордель Екатеринбурга (аудио и фото).

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 22.12.2016, 21:05
Тэги: Фото, Секс, Психология
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Криминал Здоровье ЗАГС Дети Статистика Новости Опрос Красота Шоу-бизнес Горячее Смерть Семья Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Баскетбол Туризм Дело Пьянкова Ельцин-центр Еда История Екатеринбурга Экономия Мужчины ИГИЛ Афиша Фото Деньги Женщины ДТП Взрыв Отдых Суд В Екатеринбурге -40 градусов Приговор Лошагину Выставки Путин Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Хэллоуин-2015 Грипп Музыка Культура Хоккей Дорожные воины Розыск Гололед Психология Бэби-боксы Кто заработал Животные Убийство в Рахмангулово СМИ Война ритуальных агентств Приостановка полетов в Египет Экономика Растения Дом-2 Снос монастыря на Качканаре Лайфхак Пусть говорят Личное Горящие авто Скандалы Интернет Строительство Религия ЧМ-2018 Развлечения Дороги Ловец покемонов Мировые новости Новый год Военный репортаж История успеха В Египте разбился самолет с российскими туристами Расстрел Футбол Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Слухи Образование Скорая помощь Конкурсы Общественный транспорт Коллекторы ГИБДД Взятки Кризис и санкции Мода Грипп в Екатеринбурге Расстрел на Депутатской Тест Погода ВУЗ Авто Храм святой Екатерины Жизнь в городе Парковки Рейтинг Бизнес Корь Медицина Обрушение крыши на Калинина Доска позора Интервью Ошибки врачей Рецензия Голодовка в колонии Пожар Видео Новости России Волейбол Новости дня Спорт Знаменитости Мультимедиа Высокие технологии Мистика Отношения Политика Транспорт Расписание Катастрофа Происшествия ЖКХ Производство Самолет Минобороны упал в Якутии Студенты Сибирская язва Школа Репортаж Самолет Секс Искусство Необычное Отключение света Уралмаш, Эльмаш Скандал с Новиковым Мотоциклы Эксклюзив Недвижимость Позитив МЧС Биатлон Крушение самолета под Ростовом

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru