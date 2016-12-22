Свердловский Роспотребнадзор обновил список документов, которыми можно подтвердить иммунитет против кори

В условиях вспышки кори в Свердловской области ведомство запретило непривитым людям посещать многолюдные мероприятия.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016
В областном управлении Роспотребнадзора пояснили, какие документы дадут право посещать массовые мепроприятия в условиях распространения кори, сообщили в ведомстве 21 декабря.
Все материалы на тему кори в Екатеринбурге читайте здесь
Чтобы попасть на новогодние праздники и другие многолюдные мероприятия, свердловчанам придется предъявить сертификат о прививках, где стоит отметка о прививке от кори, либо справку из больницы с аналогичной пометкой, либо результаты лабораторных исследований на иммунитет против кори.
– Результаты лабораторных исследований граждан, подтверждающие наличие иммунитета, могут учитываться при приеме (посещении) воспитанников, учащихся и студентов в образовательные и оздоровительные учреждения, допуске сотрудников в образовательные и оздоровительные учреждения, в лечебно-профилактические организации, персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий, и лиц, участвующих в массовых мероприятиях, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях, – сообщили в ведомстве.
Ранее свердловский Роспотребнадзор запретил посещать массовые мероприятия не привитым от кори людям.
- На 20 декабря в Свердловской области зарегистрировали 86 случаев кори, из них 30 – взрослые. С начала ноября 2016 года почти 40 тысяч свердловчан сделали прививки от этой болезни.
- Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Оно характеризуется высокой температурой, которая может доходить до 40,5 градусов, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и пятнистой сыпью на коже. У заболевшего корью снижается иммунитет. Корь грозит осложнениями в виде энцефалита, менингита, бронхита, пневмонии, конъюнктивита, стоматита и отита. В тяжелых случаях возможен летальный исход.