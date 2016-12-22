Доживем ли до Луны? Екатеринбургские ученые оценили шансы на полет к спутнику Земли

Также руководитель Коуровской обсерватории поверил в идею Маску о колонизации Марса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Исполняющий обязанности директора Коуровской астрономической обсерватории Андрей Соболев оценил возможность полетов российских космонавтов на Луну. Свою позицию ученый изложил 22 декабря 2016 года корреспонденту НАШЕЙ.

Освоить Луну за 13 лет

Сроки освоения спутника Земли ранее озвучил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. По его словам, уже к 2030 году должна быть решена задача по созданию отечественной базы на Луне.

— Постоянно действующая научная станция на Луне – задача интересная. Нужен технологический прорыв, надо создавать сверхтяжелую ракету, орбитальный модуль на лунной орбите, многоразовый спускаемый аппарат. Это серьезная задача, которая будет нами решаться не столько потому, что нам нужна лунная станция, а потому, что нам нужны большие технологические возможности в космосе, — сказал Рогозин в интервью «Комсомольской правды».

Где взять деньги?

И.о. директора Коуровской обсерватории идею покорения Луны поддержал. Вместе с тем Соболев указал, что усилиями одной страны такие задачи решать сложно.

— Продолжать полеты на Луну конечно нужно, это необходимо. Это ближайший до нас спутник, который даст нам возможность многое узнать. Но сейчас нельзя получить четкого ответа, почему американцы прекратили полеты на Луну. Во многом из-за финансовых проблем, а не только из-за технологических. Если говорить о какой-то совместной кооперации… Давайте для начала подружимся с американцами по проблемам Сирии. Хотя в науке совместно кооперироваться легче, чем в таких вопросах, — считает Андрей Соболев.

Также ученый в разговоре с корреспондентом НАШЕЙ оценил идею главы SpaceX Илона Маска о колонизации Марса. По его плану, цивилизацию на Марсе можно построить за 40–100 лет. В настоящее время компания, утверждает миллиардер, строит корабль, который сможет доставить на планету около 100 человек и 450 тонн груза.