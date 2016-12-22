В Екатеринбурге сотруднику ФСБ, убившему свою семью, продлили арест

Срок ареста продлили до весны 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Сотрудник областного управления ФСБ, обвиняемый в убийстве своей семьи , останется под стражей до весны, сообщает ЕТВ 22 декабря со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сегодня, 22 декабря, истекает срок заключения под стражей 36-летнего Александра Игнатьева, который в середине октября зарезал свою жену и четырехмесячную дочь. По данным источника, обвиняемому продлили меру пресечения до весны 2017 года.

По версии следствия, мужчина убил свою 33-летнюю жену и маленькую дочь в собственной квартире на улице Токарей. Перед этим мужчина попросил свою старшую дочь выйти из квартиры в коридор подъезда. После убийства Александр попытался покончить с собой, но его успели спасти.

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