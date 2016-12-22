Горячая смена: два сотрудника ГИБДД Кировграда в один день раскрыли три преступления, в том числе убийство

В Нейво-Рудянке нашли труп екатеринбуржца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Сотрудники ГИБДД Кировграда в одну дежурную смену по «горячим следам» раскрыли убийство, угон и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, сообщает сегодня, 22 декабря, свердловское Управление ГИБДД.

В Нейво-Рудянке нашли брошенный автомобиль

11 декабря 2016 года утром в полицию города Кировграда сообщили, что в поселке Нейво-Рудянка на улице Мичурина кем-то брошен автомобиль «Тойота-Корона» без номера и колес.

Приехавшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что автомобиль принадлежит екатеринбуржцу 1979 года рождения, который проживает в поселке Нейво-Рудянка.

Екатеринбуржца, владельца брошенной машины, убили в Нейво-Рудянке

По месту жительства владельца автомобиля направились уже сотрудники кировградского угрозыска и в квартире обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти. Немедленно было возбуждено уголовное дело статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Все те же два инспектора ДПС, выезжавшие на место происшествия, нашли свидетелей, которые видели, что на автомобиле погибшего мужчины ночью катались молодые люди. Оставалось выяснить, кто они. Инспекторы разыскали подозреваемых. Ими оказались житель Нейво-Рудянки 1987 года рождения и его знакомый 1986 года рождения из Ирбита. Оба ранее судимы – один за кражи, другой за грабеж. Молодых людей задержали в поселке и доставили в отделение полиции.

Подозреваемые сознались в преступлении и рассказали, что они попросили потерпевшего свозить их в Кировград в магазин. Но когда мужчина отказался, один из приятелей пришел в ярость. Он избил хозяина дома до смерти, а затем они вдвоем угнали его автомобиль.

По результатам следствия одному из задержанных предъявлено обвинение по статье «Убийство», и в отношении обоих возбуждено уголовное дело по угону. Мужчин заключили под стражу.

Инспекторы ДПС, раскрывшие убийство и угон, в тот же день задержали наркомана

В этот же день, 11 декабря, инспекторы ДПС, раскрывшие убийство и угон машины, на одной из улиц Кировграда обратили внимание на молодого человека с признаками опьянения, в руках у парня находилось нечто похожее на приспособление для употребления наркотических средств.

Стражи порядка доставили молодого человека в отделение полиции. При личном досмотре у него изъяли полиэтиленовый пакетик с неизвестным веществом темно-коричневого цвета, позже исследование показало, что это наркотик общим весом 0,46 грамма. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, наказание по которой – до десяти лет лишения свободы.

Отличившиеся инспекторы ДПС ГИБДД Кировграда – прапорщик Олег Дедюхин и старшина полиции Фарит Агзамов. Благодаря их слаженным действиям были раскрыты убийство и угон автомобиля, а также задержан подозреваемый в хранении наркотиков.

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