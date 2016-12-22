Третьим не стал: уральца забили насмерть за то, что он не отвез знакомых в магазин, а его машину «раздели» и бросили

ЧП произошло в небольшом городке Кировград Свердловской области.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Сегодня, 22 декабря, стало известно о раскрытии преступления, которое произошло в Кировграде, пишет JustMedia со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Убили водителя и угнали машину

Как стало известно, 11 декабря на пульт полиции поступило сообщение о брошенной машине. Автомобиль стоял на улице без колес и без номеров. Дежурный наряд прибыл на место. По месту жительства владельца брошенной машины выехали сотрудники уголовного розыска. В квартире они обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти.

По горячим следам нашли преступников

Свидетели показали, что видели, как на машине катались некие молодые люди. Задержанные рассказали, что попросили потерпевшего свозить их в Кировград в магазин. Но тот отказался. Тогда один из задержанных начал избивать жертву, а когда понял, что забил оппонента насмерть, вместе с другом угнал его автомобиль.

Личность преступников установлена: это житель поселка Нейво-Рудянский 1987 года рождения и его знакомый 1986 года рождения из Ирбита.

Оба ранее судимы - один за кражи, другой за грабеж.

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