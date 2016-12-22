В Екатеринбурге кондуктор выгнал ребенка на мороз из-за отсутствия справки из школы

У 14-летнего школьника был при себе действующий проездной, но не было наличных денег и школьной справки, подтверждающей льготный проезд.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016
14-летнего Олега утром 21 декабря высадили из автобуса в Екатеринбурге в 30-градусный мороз из-за отсутствия справки из школы, несмотря на то, что у школьника был при себе проездной. Об этом НАШЕЙ рассказала мама ребенка Ольга.
В Екатеринбурге школьника с действующим проездным выгнали из автобуса
Школьник сел на автобус 21-го маршрута на остановке «Ясная» в половине восьмого утра 21 декабря, чтобы добраться до школы в центре Екатеринбурга. Между остановками «Медгородок» и «Буревестник» к нему подошла кондуктор, мальчик передал ей проездной, на котором были деньги – школьную Е-карту, однако женщина отказалась взять его и потребовала у Олега справку из школы, подтверждающую право льготного проезда. Документ школьник забыл дома, наличных денег у него при себе не было.
Тогда кондуктор потребовала у ребенка покинуть автобус и высадила мальчика на остановке «Буревестник» в мороз, который в тот день достиг минус 32 градусов.
Кондукторы не могут высаживать детей с проездными, но без школьных справок
По словам Ольги, ситуация не была критичной – ее сын сел на следующий транспорт и благополучно доехал до школы, однако мама мальчика возмущена тем, что у ребенка был действующий проездной, который кондуктор отказалась принять.
– Конечно, кондуктор не имеет право высаживать несовершеннолетнего ребенка из-за отсутствия школьной справки, - сообщили НАШЕЙ в Екатеринбургском муниципальном объединении автобусных предприятий. – Если есть Е-карта с фотографией, то кондуктор не имеет права требовать справку из школы, так как без этой справки ребенку даже не сделают проездной документ.
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18 ноября в Екатеринбурге произошла аналогичная ситуация, вызвавшая широкий общественный резонанс. Тогда кондуктор 18-го автобуса попросил девятилетнюю школьницу выйти из транспорта, так как у девочки не было ни проездного, ни наличных денег. В результате ребенку пришлось выходить из автобуса на 30-градусный мороз – тогда в Екатеринбурге и Свердловской области стояли аномальные холода.
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После инцидента следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», которая предусматривает наказание до двух лет тюрьмы.
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Спустя месяц, 16 декабря, вновь поступила жалоба на кондуктора, который высадил первоклассника из автобуса № 5 на остановке «Проезжая», так как у ребенка не было денег на проезд. При этом по словам самого мальчика, он подал кондуктору 30 рублей, выданные ему родителями специально на проезд. Следователи начали проверку этого инцидента в рамках расследования уголовного дела по первому случаю.