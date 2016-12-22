В Екатеринбурге кондуктор выгнал ребенка на мороз из-за отсутствия справки из школы

У 14-летнего школьника был при себе действующий проездной, но не было наличных денег и школьной справки, подтверждающей льготный проезд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

14-летнего Олега утром 21 декабря высадили из автобуса в Екатеринбурге в 30-градусный мороз из-за отсутствия справки из школы, несмотря на то, что у школьника был при себе проездной. Об этом НАШЕЙ рассказала мама ребенка Ольга.

В Екатеринбурге школьника с действующим проездным выгнали из автобуса

Школьник сел на автобус 21-го маршрута на остановке «Ясная» в половине восьмого утра 21 декабря, чтобы добраться до школы в центре Екатеринбурга. Между остановками «Медгородок» и «Буревестник» к нему подошла кондуктор, мальчик передал ей проездной, на котором были деньги – школьную Е-карту, однако женщина отказалась взять его и потребовала у Олега справку из школы, подтверждающую право льготного проезда. Документ школьник забыл дома, наличных денег у него при себе не было.

Тогда кондуктор потребовала у ребенка покинуть автобус и высадила мальчика на остановке «Буревестник» в мороз, который в тот день достиг минус 32 градусов.

Кондукторы не могут высаживать детей с проездными, но без школьных справок

По словам Ольги, ситуация не была критичной – ее сын сел на следующий транспорт и благополучно доехал до школы, однако мама мальчика возмущена тем, что у ребенка был действующий проездной, который кондуктор отказалась принять.

– Конечно, кондуктор не имеет право высаживать несовершеннолетнего ребенка из-за отсутствия школьной справки, - сообщили НАШЕЙ в Екатеринбургском муниципальном объединении автобусных предприятий. – Если есть Е-карта с фотографией, то кондуктор не имеет права требовать справку из школы, так как без этой справки ребенку даже не сделают проездной документ.