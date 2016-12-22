Триста человек выгоняют на улицу: в Екатеринбурге собирают подписи за сохранение храма от полного уничтожения

Территорию вместе с приходом отдадут под жилую застройку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

В Екатеринбурге прихожане храма святых Кирилла и Мефодия на Эльмаше собирают подписи за сохранение прихода, который могут снести ради застройки. Петиция, адресованная областным и городским властям, размещена 22 декабря 2016 года на портале Change.org.

От детского сада к семинарии

Приход в здании на улице Валик Котика, 13а, организован 21 год назад. До этого здесь был детский сад. Вместе с храмом в здании до 2012 года находился учебный корпус духовной семинарии (ныне семинаристы учатся в здании возле Свято-Троицкого собора).

Бывший учебный корпус духовной семинарии изнутри (архив ЕПДС)

— Семинарии данное здание было передано в бессрочное пользование. Но договор был странным образом потерян и перезаключен новый. После переезда семинарии, данное здание ДУМИ было передано в аренду ЧН ДОУ «Православный детский сад», — поясняют авторы петиции.

Новый детский сад обустроить в этом здании не получилось. Постройку, возведенную в 1962 году, необходимо было реконструировать, но на это не хватало средств. Через территорию здания проходит магистральная канализация, чего на территории детского сада также не должно быть. На ее перенос также нужны были средства.

До 2012 года здесь была семинария

Подняли аренду «задним» числом

В сентябре 2016 года ДУМИ увеличивает арендную плату в 5 раз — с 80,8 тысячи рублей, до 404,1 тысячи рублей. В приходе узнают, что новая ставка установлена «задним» числом — в июне 2016 года.

Служба в храме святых Кирилла и Мефодия

Одновременно с этим верующим становится известно, что участок земли, на котором находится здание, планируется отдать под строительство 22-этажного жилого дома.

— В течение последних 3 лет, ощущая нестабильность нашего существования по адресу: ул. В.Котика, 13а, мы неоднократно предпринимали действия о выделении нашему приходу участка земли под строительство храма. Каждый раз проходили ряд необходимых в подобных случаях формальностей: оформлений документов, эскизных проектов, мероприятий, сборы подписей, согласований и т.п. И каждый раз получали отказы, — говорится в обращении.

В связи с угрозой уничтожения прихода авторы петиции просят областные и городские власти выделить им участок для строительства нового храма. В противном случае, утверждают авторы обращения, 300 верующих останутся на улице.