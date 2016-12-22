Пенсионер наехал на полицейских: двое пострадали в результате ДТП в Красноуфимске

Водитель «Лады Калины», в нарушение правил, не уступил дорогу патрульному автомобилю.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

20 декабря в Красноуфимске произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГИБДД, пострадали два человека. Местное ОВД ведет проверку, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель «Лады Калины», в нарушение правил, не уступил дорогу патрульному автомобилю

Авария произошла в минувший вторник в 13.25 на улице Ачитской. Как рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, «Лада Калина», за рулем которой был местный житель 1955 года рождения, при выезде с автозаправочной станции на главную дорогу не предоставил преимущество патрульному автомобилю ДПС и столкнулся с ним.

– В результате произошедшего столкновения травмы в виде ушиба грудной клетки получили пенсионер и пассажир транспортного средства ОВД, лейтенант 1975 года рождения, работающий в должности инспектора. Его коллегу 1984 года рождения, находившегося за рулем «Лады Приоры», от травм уберегла сработавшая подушка безопасности. В результате аварии обе машины получили механические повреждения. У автомобиля ГИБДД повреждены крыло, колесо, фара и бампер. Сотрудники полиции, находившиеся в момент в ДТП на службе и в форменном обмундировании, а также гражданский водитель прошли освидетельствование, алкоголь в их крови не обнаружен, – сообщил Валерий Горелых.

Пенсионеру, нарушившему ПДД, придется отвечать по статьям КоАП

В отношении пенсионера составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда». Кроме того, в связи с тем, что участники ДТП получили травмы, открыто административное производство по статье КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью».

По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение.

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