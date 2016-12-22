Свердловчане смогут невооруженным глазом наблюдать в небе космический треугольник

Фигуру образуют Луна, Юпитер и яркая звезда Спика.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Свердловчане смогут наблюдать в ночном небе космический треугольник, образованный Луной, Юпитером и звездой Спика, сообщает «Областная газета» сегодня, 22 декабря.

Геометрическая фигура, образованная тремя космическими телами, будет видна на ночном небе невооруженным глазом. Наблюдать явление свердловчане смогут с четырех часов утра завтра, 23 декабря, и до самого рассвета.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, космический треугольник нужно искать в юго-восточной части неба. Все объекты – и Луна, и Юпитер, и звезда Спика очень яркие, найти треугольник будет несложно.

Звезда Спика – 16-я на небе по яркости.

В середине декабря уральцы наблюдали один из самых мощных звездных дождей – метеорный поток Геминиды и последнее в году Суперлуние, которое стало самым ярким с 1948 года.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!