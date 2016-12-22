Выдавал себя за электрика: задержан серийный грабитель, «работавший» в городах Свердловской области

Подозреваемый, 28-летний уроженец Красноуфимска, предположительно, «засветился» и в Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, которого подозревают в хищении денежных средств и имущества у пожилых тагильчан, сообщает сегодня, 22 декабря, местное управление МВД России.

В Нижнем Тагиле лжеэлектрик грабил престарелых людей

Пользуясь доверием пенсионеров, вор попадал в их квартиры: он представлялся то работником управляющей компании, то электриком, который якобы пришел сравнить сведения по начислению коммунальных платежей за предыдущие месяцы.

Визитер подсматривал, где пожилые люди хранят квитанции об оплате, так как часто вместе с квитанциями лежат деньги, и незаметно забирал их. В отдельных случаях негодяй не стеснялся в открытую похищать наличность, пользуясь беспомощностью престарелых людей. Он брал все, что попадалось под руку: деньги, золотые украшения, сотовые телефоны, планшеты, меховые изделия.

Уроженец Красноуфимска похищал имущество у пенсионеров в Свердловской области и не только

Когда следователи начали розыск, под подозрение попал 28-летний уроженец Красноуфимска, ранее неоднократно судимый. Два года назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и угон автотранспорта, сопряженного с насилием, опасным для жизни и здоровья. Через год он приехал в Нижний Тагил, где познакомился с женщиной и поселился в ее доме на улице Чайковского.

При обыске у подозреваемого изъяли часть похищенного имущества пенсионеров. К настоящему времени установлена его причастность к 11 эпизодам хищения. В частности, был установлен случай грабежа в отношении 88-летней женщины, которая не заявила в полицию об этом преступлении. В ноябре подозреваемый явился к ней в квартиру дома на улице Горошникова и с применением насилия похитил у пенсионерки 400 000 рублей.

По всем преступным эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», «Мошенничество» и «Грабеж». Грабитель заключен под стражу.

По данным правоохранителей, аналогичные преступления были совершены на территории Екатеринбурга, Кушвы, Красноуральска, Невьянска, Верхней Пышмы, Челябинска, Геленджика, Краснодара. Идет сбор доказательств, свидетельствующих о причастности подозреваемого к этим и другим эпизодам.

Возможно, этот молодой человек побывал и в вашей квартире. Если вы опознали его, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!