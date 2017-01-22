Екатеринбургские депутаты хотят пересмотреть транспортную реформу

Проект новой транспортной схемы представят депутатам Гордумы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Депутаты Гордумы Екатеринбурга ознакомятся с проектом новой транспортной схемы города. Презентация пройдет во вторник, 24 января, сообщили в городской Администрации.

Докладчиком на презентации транспортной схемы выступит председатель Комитета по транспорту Игорь Федотов, содокладчиком – учредитель фонда «Город.PRO» и один из авторов проекта Андрей Толмачев.

Екатеринбургские депутаты планируют также рассмотреть вопрос о формировании рабочей группы, которая займется пересмотром транспортной схемы. Если мэр Евгений Ройзман утвердит эту инициативу, то в скором времени депутаты определят состав группы и дату ее первого заседания.

По предварительной информации, в группу войдут сами депутаты, члены профильных комитетов, фонда «Город.PRO» и общественных организаций.

Воплощение новой транспортной схемы, предусматривающей отмену более сотни маршрутов общественного транспорта, начнется 1 июля 2017 года. Количество автобусов, трамваев и троллейбусов не изменится, благодаря чему пассажиры будут ждать транспорт несколько минут. Добираться до нужного места екатеринбуржцам придется с пересадками, оплачивая проезд по повременному тарифу.

Транспортная реформа вызвала осуждение со стороны горожан, общественников, перевозчиков и представителей власти. Проверить мэрию Екатеринбурга на законность внедрения транспортной схемы намерена прокуратура.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!