Горный университет собирает деньги на восстановление последней дореволюционной церкви Екатеринбурга

По планам, церковь покровительницы города начнет действовать в год его 300-летия.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
В Уральском государственном горном университете приступили к восстановлению исторического облика Церкви святой великомученицы Екатерины, которая находится в ведомстве учреждения. Сегодня, 23 января, в честь столетия со дня освящения здесь провели молебен.
Долгое время после закрытия церкви в советское время в ней работали учебные аудитории кафедры инженерной графики. Но сейчас все временные перегородки будут убраны, а храм восстановят в прежнем размере: он рассчитан на 700 человек.
— Мы решили отсчитывать историю восстановления храма именно с сегодняшней памятной даты. История этой церкви очень занимательна. Например, здесь был кабинет заведующего кафедрой истории партии. Это был майор, который ходил в галифе и курил «Беломор». Однажды он посмотрел на потолок и увидел там фрески. До этого момента он не знал, что раньше это здание было храмом. Тогда он велел потолок замазать масляной краской. Работники ослушались и просто их побелили, что помогло сохранить фрески, — рассказал ректор Горного Николай Косарев.
Несмотря на то, что для вуза это был сложный год по финансам, было закончено восстановление Свято-Николаевского храма, которое начали еще в 2003 года. Средства были собраны выпускниками, сотрудниками, студентами и преподавателями вуза. Теперь он является учебной лабораторией кафедры теологии Горного университета.
- Сейчас идет активный сбор средств на воссоздание внутреннего убранства Екатерининского храма. Купол и крест у храма уже есть – они были установлены в 2014 году в честь векового юбилея УГГУ.
- Екатерининская церковь – последняя в дореволюционном Екатеринбурге. Церковь Екатерины при Епархиальном женском училище была построена 1916 году. В 1917 почти сразу после ее освящения училище закрыли и церковь тоже. В 1918 году там работала эвакуированная бывшая Николаевская Академия Генерального штаба, годом позже разместился 230-й сводный эвакогоспиталь. В 20-е годы здание было занято батальоном 36-го пехотного полка, а затем – концлагерем. В ведомство Горного университета помещение окончательно перешло только в 1934 году.
- Предполагается, что церковь покровительницы города начнет действовать в год 300-летия Екатеринбурга.
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