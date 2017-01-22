Горный университет собирает деньги на восстановление последней дореволюционной церкви Екатеринбурга

Долгое время после закрытия церкви в советское время в ней работали учебные аудитории кафедры инженерной графики. Но сейчас все временные перегородки будут убраны, а храм восстановят в прежнем размере: он рассчитан на 700 человек.

— Мы решили отсчитывать историю восстановления храма именно с сегодняшней памятной даты. История этой церкви очень занимательна. Например, здесь был кабинет заведующего кафедрой истории партии. Это был майор, который ходил в галифе и курил «Беломор». Однажды он посмотрел на потолок и увидел там фрески. До этого момента он не знал, что раньше это здание было храмом. Тогда он велел потолок замазать масляной краской. Работники ослушались и просто их побелили, что помогло сохранить фрески, — рассказал ректор Горного Николай Косарев.