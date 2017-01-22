Мэрия Екатеринбурга запустила для горожан форум по новой маршрутной сети

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
На сайте Администрации Екатеринбурга появился раздел, где горожанам предлагают обсудить новую маршрутную сеть, которая должна появиться в уральской столице летом 2017 года.
В разделе опубликовали план развития маршрутной сети, а также официальные отчеты по нему. Авторы предлагают обсудить схему на форуме и задать интересующие вопросы специалистам.
Также чиновники обещают провести опрос горожан до внедрения новой маршрутной сети. Анкеты для него сейчас находятся в разработке. Рабочая группа изучит результаты исследования и комментарии, которые горожане оставят на форуме. В Администрации обещают, что учтут пожелания екатеринбуржцев и внесут корректировки в схему маршрутов.
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Новую маршрутную сеть хотят внедрить к ЧМ-2018. Ее должны запустить 1 июля 2017 года.
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По новой схеме маршрутов горожане будут добираться до нужной точки не напрямую, а с двумя-тремя пересадками. Сейчас власти обсуждают повременные тарифы, которые позволят пассажирам не платить за каждую пересадку.