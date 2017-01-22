Мэрия Екатеринбурга запустила для горожан форум по новой маршрутной сети

Новая схема маршрутов должна появиться 1 июля 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

На сайте Администрации Екатеринбурга появился раздел, где горожанам предлагают обсудить новую маршрутную сеть, которая должна появиться в уральской столице летом 2017 года.

В разделе опубликовали план развития маршрутной сети, а также официальные отчеты по нему. Авторы предлагают обсудить схему на форуме и задать интересующие вопросы специалистам.

Также чиновники обещают провести опрос горожан до внедрения новой маршрутной сети. Анкеты для него сейчас находятся в разработке. Рабочая группа изучит результаты исследования и комментарии, которые горожане оставят на форуме. В Администрации обещают, что учтут пожелания екатеринбуржцев и внесут корректировки в схему маршрутов.