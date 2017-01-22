Обещают объяснить трагедию: на телеканале «Россия» покажут фильм «Перевал Дятлова. Конец истории»

Создатели фильма считают, что сумеют объяснить загадочную трагедию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

К очередной годовщине трагедии на перевале Дятлова в конце января на телеканале «Россия» покажут фильм «Перевал Дятлова. Конец истории». Он состоит из двух серий и является продолжением фильма «Тайна горы мертвецов», который выпустили в 2013 году, пишет сегодня, 23 января, Ura.ru. Над продолжением работала та же команда.

– В 2013 мы сделали фильм, в котором снимались екатеринбургские актеры, – это была документальная драма с элементами игрового кино. Сейчас мы сделали некое продолжение. Правообладетелем является «Комсомольская правда», которая получила грант министерства и попросила нас, мою студию, сделать этот фильм. Работа над ним завершилась в сентябре, – рассказал продюсер картины Александр Абраменко.

Создатели считают, что их фильм объясняет загадочную смерть «дятловцев», которую исследователи пытаются разгадать уже полвека.

– Я знаю эту историю очень давно, более 10 лет и у меня никогда не было никаких сомнений относительно причин, мне не хватало в этом пазле только каких-то прямых свидетельств людей, которые могли бы подтвердить мои предположения. Сейчас они есть: в фильме снят человек, который был руководителем следствия, ему 95 лет, и он рассказал, как все произошло, – говорит Абраменко.