Обещают объяснить трагедию: на телеканале «Россия» покажут фильм «Перевал Дятлова. Конец истории»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
К очередной годовщине трагедии на перевале Дятлова в конце января на телеканале «Россия» покажут фильм «Перевал Дятлова. Конец истории». Он состоит из двух серий и является продолжением фильма «Тайна горы мертвецов», который выпустили в 2013 году, пишет сегодня, 23 января, Ura.ru. Над продолжением работала та же команда.
– В 2013 мы сделали фильм, в котором снимались екатеринбургские актеры, – это была документальная драма с элементами игрового кино. Сейчас мы сделали некое продолжение. Правообладетелем является «Комсомольская правда», которая получила грант министерства и попросила нас, мою студию, сделать этот фильм. Работа над ним завершилась в сентябре, – рассказал продюсер картины Александр Абраменко.
Создатели считают, что их фильм объясняет загадочную смерть «дятловцев», которую исследователи пытаются разгадать уже полвека.
– Я знаю эту историю очень давно, более 10 лет и у меня никогда не было никаких сомнений относительно причин, мне не хватало в этом пазле только каких-то прямых свидетельств людей, которые могли бы подтвердить мои предположения. Сейчас они есть: в фильме снят человек, который был руководителем следствия, ему 95 лет, и он рассказал, как все произошло, – говорит Абраменко.
- В расследовании, которое показано в фильме, участвовали следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Леонид Прошкин и его коллега Евгений Окишев, который занимался этим делом в 1959 году.
- Создатель фильма считает, что ответы на все вопросы находятся в Екатеринбурге — в областном архиве, в том самом уголовном деле, которое многие изучали.
- Фильм «Перевал Дятлова. Конец истории» покажут 29 января на телеканале «Россия» примерно в 00.30 после программы Владимира Соловьева. 30 января фильм выйдет на канале «Моя планета».
- О других фильмах, посвященных перевалу Дятлова, читайте по ссылке.