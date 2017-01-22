«Коляда-Plays» в 2017 году все-таки будет: драматург получил на фестиваль три миллиона рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
Николай Коляда получил губернаторский грант – три миллиона рублей на проведение в Екатеринбурге фестиваля «Коляда-Plays». Об этом 23 января сообщает пресс-служба свердловского правительства.
Три миллиона рублей будут потрачены на питание, проживание и транспорт для участников XI Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». По традиции, мероприятие пройдет в Екатеринбурге и других городах Свердловской области летом 2017 года.
Ежегодно «Коляда-Plays» проходил в июне – за 10 дней гости фестиваля могли посетить около 30 спектаклей, отбором которых занимается сам Николай Коляда. В фестивале участвуют театральные коллективы из двух десятков городов – как российских, так и европейских.
- В 2016 году Николай Коляда заявил, что фестиваль может больше не состояться, если не получит финансовую поддержку.
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