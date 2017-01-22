«Это будет классная кампания»: оппозиционер Алексей Навальный откроет предвыборный штаб в Екатеринбурге

В планах кандидата на пост президента России открыть 77 штабов в 65 регионах по всей стране.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Известный российский оппозиционер намерен открыть предвыборный штаб в Екатеринбурге в качестве кандидата на пост президента России в 2018 году. Об этом он написал на своем официальном сайте.

Екатеринбурге в числе первых

По словам оппозиционера, в рамках предвыборной кампании суммарно будет работать 77 штабов в 65 регионах России. Но первым делом Навальный намерен открыть штабы в четырех крупных городах страны.

– В феврале мы откроем 4 штаба: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург. В марте – еще 11 (во всех остальных городах-миллионниках) – Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград – и желающие работать в штабах могут присылать резюме, мы будем проводить конкурсный отбор. Это будет классная кампания, – написал Алексей Навальный на своем сайте.

Всего по словам кандидата в Президенты РФ в штабах планируется устроить более 200 человек.

Поиск помещения

Намерения Навального подтвердил на своей странице в Facebook его соратник, бывший екатеринбургский политик Леонид Волков. В настоящий момент для штабов ищется помещение.

– Мы сейчас находимся в поиске помещений в регионах под штабы, и пока что заключили два договора в двух городах. И теперь в этих помещениях будут региональные штабы президентской кампании Навального. Так вот, пока что оба случая — это модные хипстерские кафешки, закрывшиеся из-за кризиса. Такой вот забавный тренд намечается; что-то в этом есть, – написал Волков в своем Facebook.