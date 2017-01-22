Полицейского из Верхней Пышмы, который на полном серьезе создавал «армию зомби», признали невменяемым

Мужчина планировал сколотить «черную армию».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Создателя армии зомби, убивавшего бомжей на кладбище, будут лечить в Екатеринбурге, сообщает портал 66.ru сегодня, 23 января.

Экс-полицейский обвиняется в нескольких убийствах

По данным портала, обвиняемый причастен к убийству сразу четырех бездомных. Следствие полагает, что бомжей он убивал на кладбище Верхней Пышмы. Затем бывший правоохранитель закапывал трупы бродяг и «выжидал определенный срок», чтобы потом они восстали из мертвых и стали его личной зомби-армией. Кроме ритуальных убийств бывшего силовика обвиняют и в одном заказном.

Выполнял магические ритуалы

После многочисленных психиатрических экспертиз мужчина пойдет на принудительное лечение. Лечить его будут в Екатеринбурге. По данным СМИ, с 90-х до начала 2000-х гг. обвиняемый работал в органах внутренних дел. Некогда он прибыл в Екатеринбург из Дагестана.

Помощник прокурора в Верхней Пышме стрелял в толпу молодежи в своем подъезде.

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