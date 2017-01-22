Полиция организовала проверки в Нижнем Тагиле из-за публикации детских интимных фото в социальных сетях

Группы должен заблокировать Роскомнадзор.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
В Нижнем Тагиле организовали проверку групп в социальной сети, куда подростки выкладывают свои интимные фотографии, пишет сегодня, 23 января, tagilcity.
Полиция Нижнего Тагила собирается изучить содержимое групп с откровенным содержанием и направить запрос в Роскомнадзор, чтобы их заблокировали. Сейчас стражи порядка занимаются расследованием.
Тем временем в техподдержке «ВКонтакте» журналистам сообщили, что на оскорбления могут пожаловаться только те, кого оскорбили. Претензии сторонних лиц по этому поводу они не принимают.
- Школьники из Нижнего Тагила создали «ВКонтакте» группу, где обмениваются откровенными фотографиями. Также они общаются там на тему секса и оскорбляют друг друга.
- Ранее психолог рассказала НАШЕЙ, почему подросткам нравится фотографироваться голыми.