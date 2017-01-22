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Полиция организовала проверки в Нижнем Тагиле из-за публикации детских интимных фото в социальных сетях

Полиция организовала проверки в Нижнем Тагиле из-за публикации детских интимных фото в социальных сетях
16+
Фото: tagilcity.ru
Группы должен заблокировать Роскомнадзор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Нижнем Тагиле организовали проверку групп в социальной сети, куда подростки выкладывают свои интимные фотографии, пишет сегодня, 23 января, tagilcity.

Полиция Нижнего Тагила собирается изучить содержимое групп с откровенным содержанием и направить запрос в Роскомнадзор, чтобы их заблокировали. Сейчас стражи порядка занимаются расследованием.

Тем временем в техподдержке «ВКонтакте» журналистам сообщили, что на оскорбления могут пожаловаться только те, кого оскорбили. Претензии сторонних лиц по этому поводу они не принимают.

  • Школьники из Нижнего Тагила создали «ВКонтакте» группу, где обмениваются откровенными фотографиями. Также они общаются там на тему секса и оскорбляют друг друга. 
  • Ранее психолог рассказала НАШЕЙ, почему подросткам нравится фотографироваться голыми.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 23.01.2017, 14:30
Тэги: Скандалы, Секс
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