В Екатеринбург идут морозы: потепление наступит только в конце недели

Прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В понедельник, 23 января, будет легкий 10-градусный мороз. Днем начнется снегопад, который будет идти до вечера. Утром ожидается пасмурная погода без осадков. Ветере западный, до 5 метров в секунду.

Во вторник, 24 января, наступит похолодание. Утром температура воздуха опустится до минус 13 градусов, к вечеру - до минус 15-17 градусов. В течение дня осадков не будет, небольшой снегопад пройдет вечером. Ветер по-прежнему западный и сильный, к вечеру стихнет.

Среда, 25 января. Солнечный и ясный день без снегопадов. Ударят морозы - утром и днем ожидается минус 20 градусов, к вечеру станет еще холоднее - температура воздуха опустится до минус 24 градусов. Ветер северо-восточный, слабый.

В четверг, 26 января, ударят 30-градусные морозы. Минус 28 градусов ожидается утром, днем - минус 22 градуса, к вечеру температура воздуха вернется на отметку в минус 26-28 градусов. Снега не будет, установится ясная погода. Ветер усилится до 3 метров и переменится на восточный.

Пятница, 27 января. Еще один солнечный и морозный день. Утром ожидается минус 26 градусов, днем и вечером будет на три градуса теплее.

В субботу, 28 января, придет потепление: утром минус 19 градусов, днем и вечером - минус 15. Ветер усилится до пяти метров в секунду. Осадков не ожидается.

Воскресенье, 29 января. Установится кофмортная зимняя погода - утром минус 13 градусов, днем и вечером - минус 11 градусов. Испортит погоду сильный ветер - синоптики обещают порывы до 7 метров в секунду.