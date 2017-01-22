Прокурор области лично посетил Екатеринбургский детский дом-интернат, где в душевой ребенок обварился кипятком

Прокурор проверил ванную комнату и поговорил с персоналом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Сегодня, 23 января 2017 года, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков лично с проверкой посетил детский интернат на Ляпустина, где 19 января воспитанник получил ожоги, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ребенок обварился во время «водных процедур»

«Наша Газета» сообщала, что санитарка детдома для умственно отсталых детей искупала 11-летнего воспитанника интерната, который не может обслуживать себя самостоятельно. После проведения процедур санитарка одела ребенка и ушла. Через некоторое время воспитательница учреждения заметила на теле ребенка ожоги. Ребенка на скорой увезли в больницу, где диагностировали у него ожоги 2-й степени.

- Ожоги зафиксированы на 35% тела. Ребенок с предварительным диагнозом «ожоги 2-й степени» был доставлен в Детскую городскую больницу Екатеринбурга № 9. Сейчас ведомство проводит проверку, выясняя, как такое могло произойти. По предварительным данным, получивший ожоги мальчик – 2005 года рождения, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Прокурор Свердловской области проинспектировал интернат на Ляпустина

Сегодня, 23 января, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков с проверкой лично посетил Екатеринбургский детский дом-интернат и отделение милосердия, в котором находятся наиболее тяжелые по состоянию здоровья дети, проверил ванную комнату, в которой произошло происшествие с воспитанником, проверил медицинский кабинет. Также прокурор побеседовал с сотрудниками учреждения, в том числе с воспитателями и нянечками.

Прокурор дал поручение своим подчиненным принять меры, направленные на надлежащее получение детьми медицинской помощи.

Напомним, областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» не раз упоминался в новостях в связи с частыми ЧП в учреждении.

Несмотря на увеличение штата на 20% после вмешательства прокуратуры, здесь зафиксирован факт нехватки персонала.

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