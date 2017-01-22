Российских производителей будут наказывать уголовкой за подделку продуктов

С соответствующей инициативой выступил Роспотребнадзор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Роспотребнадзор РФ готовит поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовное наказание за подделку продуктов питания, сообщают «Известия» 22 января.

Федеральное управление Роспотребнадзора выступило с предложением включить в Уголовный кодекс статью «Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции», санкции по которой будут предусматривать крупные штрафы и исправительные работы.

Если инициатива Роспотребнадзора будет одобрена, то недобросовестные производители будут караться за подделку продуктов штрафами от 300 до 800 тысяч рублей или исправительными работами в течение года за продажу фальсификатов на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей

В случае отягчающего обстоятельства (например, продажа или производство подделок группой лиц по предварительному сговору) штраф будет увеличен до одного миллиона рублей либо наказание будет ужесточено до двух лет исправительных работ.

Штраф за подделку продуктов питания, предназначенных для школ, детсадов и больниц, составит три миллиона рублей.

Сегодня фальсифицирование продуктов питания рассматривается как административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!