Российских производителей будут наказывать уголовкой за подделку продуктов

С соответствующей инициативой выступил Роспотребнадзор.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
Роспотребнадзор РФ готовит поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовное наказание за подделку продуктов питания, сообщают «Известия» 22 января.
Федеральное управление Роспотребнадзора выступило с предложением включить в Уголовный кодекс статью «Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции», санкции по которой будут предусматривать крупные штрафы и исправительные работы.
Если инициатива Роспотребнадзора будет одобрена, то недобросовестные производители будут караться за подделку продуктов штрафами от 300 до 800 тысяч рублей или исправительными работами в течение года за продажу фальсификатов на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей.
В случае отягчающего обстоятельства (например, продажа или производство подделок группой лиц по предварительному сговору) штраф будет увеличен до одного миллиона рублей либо наказание будет ужесточено до двух лет исправительных работ.
- Штраф за подделку продуктов питания, предназначенных для школ, детсадов и больниц, составит три миллиона рублей.
- Сегодня фальсифицирование продуктов питания рассматривается как административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!