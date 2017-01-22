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Школьники из Нижнего Тагила сливают в Интернет интимные фото

Школьники из Нижнего Тагила сливают в Интернет интимные фото
16+
Фото: принскрин с сайта Tagilcity.ru
Для обмена откровенными фото создана целая группа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Школьники Нижнего Тагила создали в социальной сети ВКонтакте весьма необычную группу. В ней подростки, по данным портала TagilCity.ru, выкладывают свои откровенные фото.
Школьники демонстрируют на фото свои интимные части тела, ведут беседы на тему секса, выкладывают фото с алкоголем и оскорбляют друг друга. 
  • Они совершенно не думают о последствиях, при этом часто фото идет далее - его выкладывают в других сообществах с оскорбительными комментариями. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 23.01.2017, 08:45
Тэги: Дети, Слухи, Горячее
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