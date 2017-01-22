Школьники из Нижнего Тагила сливают в Интернет интимные фото

Для обмена откровенными фото создана целая группа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
Школьники Нижнего Тагила создали в социальной сети ВКонтакте весьма необычную группу. В ней подростки, по данным портала TagilCity.ru, выкладывают свои откровенные фото.
Школьники демонстрируют на фото свои интимные части тела, ведут беседы на тему секса, выкладывают фото с алкоголем и оскорбляют друг друга.
- Они совершенно не думают о последствиях, при этом часто фото идет далее - его выкладывают в других сообществах с оскорбительными комментариями.