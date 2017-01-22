В феврале в Екатеринбурге перенесут субботник против рака

Дату решили перенести из-за длинных выходных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге субботник против рака пройдет 18 февраля, а не в четвертую субботу месяца, как это было заявлено раньше. Об этом НАШЕЙ рассказали в городском центре медицинской профилактики.

Перенос даты связан с затяжными праздниками. Дело в том, что в феврале четвертая суббота выпадает на 25 февраля. Период с 23 по 26 февраля объявлен праздничными нерабочими днями.