В феврале в Екатеринбурге перенесут субботник против рака

Дату решили перенести из-за длинных выходных.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
В Екатеринбурге субботник против рака пройдет 18 февраля, а не в четвертую субботу месяца, как это было заявлено раньше. Об этом НАШЕЙ рассказали в городском центре медицинской профилактики.
Перенос даты связан с затяжными праздниками. Дело в том, что в феврале четвертая суббота выпадает на 25 февраля. Период с 23 по 26 февраля объявлен праздничными нерабочими днями.
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Субботник против рака – это традиционная ежемесячная акция. Записаться на него можно по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204 – 76 – 76.
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Обследование проводят в поликлиниках по месту жительства пациента. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.
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В первую очередь субботник против рака актуален для людей старше 40 лет. Второй важный фактор – наличие родственников, у которых было или есть онкологическое заболевание.