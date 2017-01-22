ДТП на Серовском тракте: погибли водитель и пассажир

В момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Сегодня, 23 января, на Серовском тракте произошла авария, которая унесла жизни двух человек, сообщает свердловское Управление ГИБДД.

На Серовском тракте «Лада Ларгус» столкнулся с «Мицубиси Паджеро»

ДТП случилось в 8 часов 50 минут на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Автомобиль «Лада Ларгус» под управлением водителя 1996 г.р. ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Серова. На 141-м километре трассы машина, потеряв управление, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Мицубиси Паджеро», за рулем которого был мужчина 1976 года рождения.

В ДТП на Серовском тракте погибли два человека

Водитель автомобиля «Лада-Ларгус» получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Пассажир «Лады», мужчина в возрасте примерно 30 – 40 лет, также сразу погиб.

Водитель «Мицубиси Паджеро» получил в аварии тупую травму живота, закрытый перелом левой ключицы, ушиб грудной клетки, рану лица – ему на месте оказали медицинскую помощь и госпитализирован в ДЦГБ.

Установлено, что в момент ДТП водители и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.

ГИБДД предупреждает водителей о соблюдении скоростного режима

Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен выбирать скорость движения исходя из погодных и дорожных условий, технического состояния транспортного средства, при этом в период осложнения погодных и дорожных условий необходимо избегать маневра обгона.

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