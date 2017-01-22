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В Екатеринбурге мужчина посреди дороги отобрал машину у девушки, угрожая ей ножом

В Екатеринбурге мужчина посреди дороги отобрал машину у девушки, угрожая ей ножом
16+
Фото: УМВД по Екатеринбургу
На угнанном авто мужчина врезался в корпус медколледжа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который угнал автомобиль у девушки, когда та остановилась на светофоре. Екатеринбуржец находился под действием наркотиков и угрожал девушке ножом, сообщили в УМВД по Екатеринбургу 23 января.

Екатеринбуржец отобрал машину у девушки, угрожая ей ножом

26-летняя девушка за рулем своей машины «Лада Ларгус» остановилась на светофоре на перекрестке улиц Технической и Бебеля. В этот момент неизвестный мужчина открыл дверь автомобиля со стороны пассажирского сиденья, сел в салон и, угрожая девушке канцелярским ножом, потребовал, чтобы та продолжала ехать. 
 
Девушка успела выскочить из машины, после чего мужчина сел на водительское место и уехал в сторону улицы Халтурина. Хозяйка авто нашла отделение полиции поблизости и сообщила о произошедшем. Ее машину стражи порядка нашли по геолокации сотового телефона, который остался в «Ладе» – нападавший оставил ВАЗ на улице Бебеля. 

На угнанном ВАЗе наркоман врезался в крыльцо медколледжа

Когда полицейские приехали на место, они увидели, что передняя часть автомобиля была сильно повреждена – позже выяснилось, что мужчина на полной скорости въехал во двор и врезался в крыльцо корпуса медицинского колледжа. 
  • Мужчина после этого выскочил из машины и начал себя неадекватно вести. Проходившие мимо молодые люди силой усадили его на пассажирское сиденье и отобрали ключи от «Лады». Прибывшие полицейские задержали водителя – местного жителя, ранее судимого за наркотики. В момент совершения преступления он также находился под их действием. 
  • Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы, возбуждено уголовное дело.

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Маша Шмурыгина, 23.01.2017, 15:33
Тэги: Происшествия
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