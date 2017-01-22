В Екатеринбурге полковника подозревают в поборах с офицеров 32-го военного городка для жены заключенного

Он выдал военным премию, а потом забрал ее обратно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Полковника Евгения Батурина подозревают в превышении должностных полномочий. Такая информация появилась после проверки, которую провела прокуратура Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа, пишут сегодня, 23 января, «Аргументы и факты. Урал».

Во время проверки выяснилось, что полковник собрал почти один миллион рублей с военнослужащих войсковой части в 32-м военном городке. В ноябре прошлого года Евгений Батурин подписал приказ о том, чтобы офицерам бригады выделили премии. В результате 15 человек получили премии в размере от 15 000 до 125 000 рублей. Спустя некоторое время он приказал собрать выданные деньги, и офицеры их вернули. В итоге средства в размере 925 000 рублей 18 декабря 2016 года получила супруга заместителя комбрига по тылу полковника Казаряна, которого ранее осудили.