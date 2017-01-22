У екатеринбургского бизнесмена забрали вазы и мангалы из-за многомиллионного долга

Владелец магазина накопил долг в 246 миллионов рублей перед банком.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге приставы арестовали две тысячи товаров в магазине должника, задолжавшего 246 миллионов рублей банку, сообщили в областном управлении УФСПП сегодня, 23 января.

Приставы прибыли в магазин должника, чтобы вручить ему постановление о возбуждении исполнительного производства. Директор компании удивился их визиту и отказался получать постановление, однако арест его имущества все же состоялся.

Приставы арестовали более двух тысяч товаров от мелкой бытовой техники, мангалов, палаток до столовых приборов, посуды, ваз и леек для дачи.

В ближайшее время арестованные товары продадут, вырученные за них деньги пойдут на уплату долга в 246 миллионов рублей.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!