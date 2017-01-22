В Екатеринбурге рабочий сорвался с 18-го этажа новостройки

Молодой человек погиб.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
В Екатеринбурге на улице Латвийской молодой рабочий упал с высоты 18-го этажа, сообщает Life.ru 22 января.
Строитель 20-25 лет сорвался с 18-го этажа новостройки, от полученных травм молодой человек скончался на месте. Идет доследственная проверка трагедии, назначены соответствующие экспертизы.
По предварительной информации, мужчина - уроженец страны ближнего зарубежья, трудился на стройке.
Правоохранительные органы также проверят работодателя погибшего и соблюдение правил безопасности на объекте, где произошло ЧП.
Фото: «Ночные новости»
- В середине декабря в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 42 рабочий сорвался с высоты 5 этажа. ЧП произошло на стройке в результате нарушения ведения работ. Строитель выжил и был госпитализирован.
- 18 января на стройке магазина «Лента» в Екатеринбурге взорвался газовый баллон, двух рабочих госпитализировали с тяжелыми травмами, одному из пострадавших ампутировали ногу.