«Я думала, он умер»: в Екатеринбурге семья взяла в приюте старого бульдога, а затем бросила его умирать на морозе

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
Пес попал в приют
— Мы и не думали отдавать Сэма кому попало: не в съемное жилье, не в молодую семью или в семью с низкими доходами. Собака уже в возрасте и с проблемами, ему было нужно правильное дорогое питание. Когда к нам обратилась приятная женщина Галина, подходящая по всем параметрам, за Сэма искренне порадовались: старичок проживет в любви, — рассказала «КП-Екатеринбург» хозяйка частного приюта Вероника Галкина.
Сэму быстро нашли новую семью
— Мы были спокойны, Сэм уехал в новый дом крепким и упитанным, надеялись, что теперь у него все будет хорошо, — поделилась воспоминаниями Вероника.
Хозяйка выбросила Сэма в сугроб умирать
— Если пес сильно болел, дорого им обходился, можно было позвонить куратору собаки, и ее бы забрали на передержку. Почему этого не сделали? Почему бросили умирать на улице? Когда мы позвонили Галине и прямо спросили, где пес, она сказала, что ей пришлось его усыпить. И вместо оправданий обвинила нас, что ей подсунули больного пса. Но мы предупреждали о том, что Сэм с проблемами и уже старенький, — рассказала хозяйка приюта.
«Мы думали, он уже умер»
— В нашей семье трое детей и двое взрослых, которые обожали эту собаку и носили ее на руках. Последний год она постоянно болела, нам никто не помогал, а последние дни Сэм вообще не ел и не пил. Утром я встала и поняла, что Сэм скончался. Чтобы не пугать детей, мы вывезли труп на улицу. Забрать его сейчас обратно мы уже не сможем, детям объяснили, что он умер. И, увы, у нас сейчас тяжелая финансовая ситуация, поэтому помочь оплатить его лечение у нас не получится, — рассказала Галина.
- При этом есть десятки желающих взять английского бульдога к себе, когда он поправится.
- Зоозащитники собираются писать заявление в полицию, чтобы экс-хозяйку Сэма привлекли по статье «Жестокое обращение с животными».
- В прошлый раз собаку бросили умирать на морозе, когда ее хозяева улетели в Германию и их попросили оформить билеты на другой рейс. Хозяйка оставила болонку в аэропорту Кольцово, где та погибла.
- Также в приюте для домашних животных в Екатеринбурге погибли 18 кошек и собак. Прокуратура проводит проверку ЧП.
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