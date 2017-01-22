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«Я думала, он умер»: в Екатеринбурге семья взяла в приюте старого бульдога, а затем бросила его умирать на морозе

«Я думала, он умер»: в Екатеринбурге семья взяла в приюте старого бульдога, а затем бросила его умирать на морозе
16+
Фото: соцсети
Тело собаки в простыне нашли в сугробе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге 8-летнего бульдога завернули в простынку и бросили в сугроб умирать на морозе, написала «КП-Екатеринбург» 21 января. Зоозащитники собираются писать заявление в полицию, чтобы экс-хозяйку бульдога Сэма привлекли по статье «Жестокое обращение с животными».

Пес попал в приют

Изначально английский бульдог жил в другой семье целых 8 лет, но когда хозяева переехали, они не смогли взять собаку с собой. Они оставили Сэма в частном приюте с надеждой, что те найдут псу хорошую новую семью. 

— Мы и не думали отдавать Сэма кому попало: не в съемное жилье, не в молодую семью или в семью с низкими доходами. Собака уже в возрасте и с проблемами, ему было нужно правильное дорогое питание. Когда к нам обратилась приятная женщина Галина, подходящая по всем параметрам, за Сэма искренне порадовались: старичок проживет в любви, — рассказала «КП-Екатеринбург» хозяйка частного приюта Вероника Галкина.

Сэму быстро нашли новую семью

По собаке был заключен договор, по которому куратор собаки и новый хозяин стали совладельцами, они должны были знать о здоровье пса и принимать все решения о нем вместе.

— Мы были спокойны, Сэм уехал в новый дом крепким и упитанным, надеялись, что теперь у него все будет хорошо, — поделилась воспоминаниями Вероника.

Куратор пса время от времени звонил в новую семью Сэма и спрашивал, как дела. Хозяйка Галина отвечала, что Сэм порой болеет, его лечат. Когда куратор уточнял, справляется ли она с собакой, та уверенно отвечала, что да. Дети также любили нового питомца.

Хозяйка выбросила Сэма в сугроб умирать

А в субботу, 21 января, утром еле живого Сэма нашли в пеленке в сугробах в частном секторе Екатеринбурга. Пес был живой, но почти при смерти.
В приюте уверены, что новая хозяйка устала от проблем с псом и просто его выбросила. И это бесчеловечно.

— Если пес сильно болел, дорого им обходился, можно было позвонить куратору собаки, и ее бы забрали на передержку. Почему этого не сделали? Почему бросили умирать на улице? Когда мы позвонили Галине и прямо спросили, где пес, она сказала, что ей пришлось его усыпить. И вместо оправданий обвинила нас, что ей подсунули больного пса. Но мы предупреждали о том, что Сэм с проблемами и уже старенький, — рассказала хозяйка приюта.

 
Бульдог сейчас в очень плохом состоянии, ветеринары пытаются его спасти. Он очень похудел: скелет просвечивает через кожу, на мордочке гнойничковый абсцесс, а общее состояние просто ужасное. По Сэму видно, что он долго ничего не ел и болел.

«Мы думали, он уже умер»

«Комсомолке» удалось дозвониться до последней хозяйки Сэма, Галины. После этого она не общается с другими СМИ. Галина утверждала, что все Сэма у них очень любили. И выбросили его на улицу только потому, что думали, что пес мертв.

— В нашей семье трое детей и двое взрослых, которые обожали эту собаку и носили ее на руках. Последний год она постоянно болела, нам никто не помогал, а последние дни Сэм вообще не ел и не пил. Утром я встала и поняла, что Сэм скончался. Чтобы не пугать детей, мы вывезли труп на улицу. Забрать его сейчас обратно мы уже не сможем, детям объяснили, что он умер. И, увы, у нас сейчас тяжелая финансовая ситуация, поэтому помочь оплатить его лечение у нас не получится, — рассказала Галина.

  • При этом есть десятки желающих взять английского бульдога к себе, когда он поправится. 
  • Зоозащитники собираются писать заявление в полицию, чтобы экс-хозяйку Сэма привлекли по статье «Жестокое обращение с животными». 
  • В прошлый раз собаку бросили умирать на морозе, когда ее хозяева улетели в Германию и их попросили оформить билеты на другой рейс. Хозяйка оставила болонку в аэропорту Кольцово, где та погибла.
  • Также в приюте для домашних животных в Екатеринбурге погибли 18 кошек и собак. Прокуратура проводит проверку ЧП.

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Марина Подкорытова, 23.01.2017, 17:13
Тэги: Происшествия, Жизнь в городе, Животные
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Горожанин23 января 2017, 18:08
Да разве это люди?Не надо брать, если не можете кормить, поитьлечить!Это живое животное, какая жестокость!Они же умные ,все понимают, только не говорят!Желаю вам, чтобы дети также относились к вам, не давали еды, воды!
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