В Екатеринбурге в середине января женщину укусил клещ

Пострадавшая думает, что его принесла на себе с улицы ее собака.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017
В Екатеринбурге врачи зарегистрировали первый укус клеща в этом году. Инцидент произошел 15 января на Овощесовхозе.
– Женщина в середине января обратилась в травмпункт с укусом клеща. Врачи с профилактической целью ввели иммуноглобулин, так как пострадавшая оказалась не привита против клещевого энцефалита, – рассказали в Горздраве.
К счастью, клещ оказался не опасным. Симптомов клещевого энцефалита у екатеринбурженки не обнаружили. Женщина пояснила врачам, что, скорее всего, клеща на себе с улицы принесла ее собака.
- Два года назад в Екатеринбурге подобная ситуация была в середине февраля. В прошлом году первые нападения клещей были в апреле.
- Сезон вакцинации против клещевого энцефалита стартует в феврале.
- Как признают врачи, январь – еще не время для клещей. Но такой укус можно считать сигналом о том, что пора ставить прививки от клещевого энцефалита.