В Екатеринбурге в середине января женщину укусил клещ

Пострадавшая думает, что его принесла на себе с улицы ее собака.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге врачи зарегистрировали первый укус клеща в этом году. Инцидент произошел 15 января на Овощесовхозе.

– Женщина в середине января обратилась в травмпункт с укусом клеща. Врачи с профилактической целью ввели иммуноглобулин, так как пострадавшая оказалась не привита против клещевого энцефалита, – рассказали в Горздраве.

К счастью, клещ оказался не опасным. Симптомов клещевого энцефалита у екатеринбурженки не обнаружили. Женщина пояснила врачам, что, скорее всего, клеща на себе с улицы принесла ее собака.