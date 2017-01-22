В мэрии Екатеринбурга назвали дату открытия парковки на площади 1905 года

В понедельник там начали разбирать ледовые скульптуры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Сегодня, 23 января, в Екатеринбурге закрыли ледовый городок на площади 1905 года. Сейчас специалисты занимаются демантажом ледяных скульптур и конструкций, сообщили в пресс-службе городской Администрации.

Первым делом специалисты вывезут конструкции с зоны ярмарки – аттракционы и киоски. Параллельно они будут разбирать ледяные конструкции. Рабочие тем временем разберут 50-метровую елку. До следующего года ее будут хранить на складе. Последними с площади вывезут деревянные конструкции.

Всего с территории городка вывезут около 1 000 кубометров снежно-ледовой массы и около 300 кубометров снега, который в январе выпал осадками. Днем специалисты будут вести подготовительные работы, а по ночам – демонтировать и вывозить скульптуры.

Планируется, что парковка на площади 1905 года откроется 30 января.