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В мэрии Екатеринбурга назвали дату открытия парковки на площади 1905 года

В мэрии Екатеринбурга назвали дату открытия парковки на площади 1905 года
16+
Фото: Сергей Беляев / НАША ГАЗЕТА
В понедельник там начали разбирать ледовые скульптуры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

Сегодня, 23 января, в Екатеринбурге закрыли ледовый городок на площади 1905 года. Сейчас специалисты занимаются демантажом ледяных скульптур и конструкций, сообщили в пресс-службе городской Администрации.

Первым делом специалисты вывезут конструкции с зоны ярмарки – аттракционы и киоски. Параллельно они будут разбирать ледяные конструкции. Рабочие тем временем разберут 50-метровую елку. До следующего года ее будут хранить на складе. Последними с площади вывезут деревянные конструкции.

Всего с территории городка вывезут около 1 000 кубометров снежно-ледовой массы и около 300 кубометров снега, который в январе выпал осадками. Днем специалисты будут вести подготовительные работы, а по ночам – демонтировать и вывозить скульптуры.

Планируется, что парковка на площади 1905 года откроется 30 января.

  • Фоторепортаж с открытия ледового городка к 2017-му Новому году на площади 1905 года смотрите по ссылке.
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Юнна Зузенкова, 23.01.2017, 13:20
Тэги: Авто
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