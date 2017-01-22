В Свердловской области многодетная семья отравилась угарным газом

Трое из пяти детей находятся в реанимации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Артинском районе Свердловской области 23 января пятеро детей госпитализированы с отравлением угарным газом, сообщил НАШЕЙ официальный представитель областного управления МВД Валерий Горелых.

29-летняя мать детей – восьмилетней Полины, шестилетней Дианы, 11-летней Аниты, семилетнего Никиты и четырехлетнего Максима решила самостоятельно затопить печь, когда вернулась с детьми из бани. До этого растапливанием печи всегда занимался муж Елены, которого в тот вечер дома не было.

По предварительным данным, женщина рано закрыла заслонку печи, в результате около пяти часов утра и Елена, и дети проснулись от плохого самочувствия. Елена вызвала скорую помощь, прибывшие медики госпитализировали всех с отравлением угарным газом. Трое детей находятся в реанимации.

– Пострадавшие дети и их мать чудом остались живы. Ранее семья состояла на учете в полиции, в том числе за злоупотребление спиртными напитками. За оставление детей в опасности и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители привлекались к уголовной ответственности. По решению суда матери назначалось 180 часов обязательных работ, а отцу – 200, – отметил полковник Горелых.

Правоохранительные органы ведут проверку инцидента. В рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей и матери.

Кроме этого, следователи установят, насколько своевременно и полно применялись меры профилактического характера в отношении многодетной семьи, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

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