Генеральная прокуратура вступилась за осужденную за репост Евгению Чудновец

Прокуратура требует отмены приговора.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.02.2017
Заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек 22 февраля внес в Верховный суд России кассационное представление на приговор в отношении жительницы Курганской области Евгении Чудновец, осужденной за репост в социальной сети.
При этом в прокуратуре особо подчеркнули, что речь идет не о смягчении, а именно об отмене приговора.
- Данное решение может принять Курганский областной суд, если Верховный суд согласится с предложением заместителя генпрокурора и возбудит кассационное производство, — отметили в пресс-службе.
- Чудновец перепостила ВКонтакте видео с издевательствами вожатых детского лагеря над обнаженным воспитанником. Позже этот ролик был удален из интернета. По словам осужденной, это было сделано, чтобы привлечь к случившемуся внимание. За распространение детской порнографии она получила шесть месяцев колонии. После срок был снижен на месяц.
- Сейчас у Евгении пытаются отобрать сына.