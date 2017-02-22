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Генеральная прокуратура вступилась за осужденную за репост Евгению Чудновец

Генеральная прокуратура вступилась за осужденную за репост Евгению Чудновец
16+
Фото: соцсети
Прокуратура требует отмены приговора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.02.2017

Заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек 22 февраля внес в Верховный суд России кассационное представление на приговор в отношении жительницы Курганской области Евгении Чудновец, осужденной за репост в социальной сети.

При этом в прокуратуре особо подчеркнули, что речь идет не о смягчении, а именно об отмене приговора.

- Данное решение может принять Курганский областной суд, если Верховный суд согласится с предложением заместителя генпрокурора и возбудит кассационное производство, — отметили в пресс-службе.

  • Чудновец перепостила ВКонтакте видео с издевательствами вожатых детского лагеря над обнаженным воспитанником. Позже этот ролик был удален из интернета. По словам осужденной, это было сделано, чтобы привлечь к случившемуся внимание. За распространение детской порнографии она получила шесть месяцев колонии. После срок был снижен на месяц.
  • Сейчас у Евгении пытаются отобрать сына.
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Администратор, 23.02.2017, 11:16
Тэги: Интернет, Дети
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