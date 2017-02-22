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Жители Екатеринбурга обняли городской пруд ради его защиты

Жители Екатеринбурга обняли городской пруд ради его защиты
16+
Фото: Инстаграм Даниила Румянцева
Горожане не хотят видеть на месте предай храм на воде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.02.2017

Днем 23 февраля жители Екатеринбурга провели акцию в защиту городского пруда против строительства на нем храма на воде.

По данным КП Урал, на пруду собралось 158 человек. Однако такого количества людей не хватило, чтобы обнять пруд. В итоге вокруг водоема водили хоровод.

Поводом к «объятиям» послужили многочисленные лунки, которые появились на месте строительства церкви.

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Администратор, 23.02.2017, 14:07
Тэги: Храм святой Екатерины
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