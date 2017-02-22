Жители Екатеринбурга обняли городской пруд ради его защиты

Горожане не хотят видеть на месте предай храм на воде.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.02.2017
Днем 23 февраля жители Екатеринбурга провели акцию в защиту городского пруда против строительства на нем храма на воде.
По данным КП Урал, на пруду собралось 158 человек. Однако такого количества людей не хватило, чтобы обнять пруд. В итоге вокруг водоема водили хоровод.
Поводом к «объятиям» послужили многочисленные лунки, которые появились на месте строительства церкви.
- Как будет выглядеть Храм святой Екатерины, можете посмотреть здесь.
- Ранее против храма уже был флшмоб - тогда его назвали капкейком.
- Все новости о храме на воде можете прочитать здесь.