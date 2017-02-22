Кот-путешественник из Нижнего Тагила добрался до Байкала

16+ Фото: Андрей Останин

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.02.2017 Андрей Останин со своим котом Графом сейчас находится на озере Байкал. Там они путешествуют на велосипеде - хозяин на педалях, а кот в специальной корзине.

У кота для путешествия припасены специальные носочки. Никто ведь не хочет, чтобы у него замерзли лапы. Фото: Андрей Останин Кот Граф входит в топ-10 самых популярных российских котиков.

Ранее он уже поднимался на Эльбрус.

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, 23.02.2017, 20:25

Тэги: Животные

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Администратор , 23.02.2017, 20:25Тэги: Туризм Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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