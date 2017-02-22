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Кот-путешественник из Нижнего Тагила добрался до Байкала

Кот-путешественник из Нижнего Тагила добрался до Байкала
16+
Фото: Андрей Останин

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.02.2017

Андрей Останин со своим котом Графом сейчас находится на озере Байкал. Там они путешествуют на велосипеде - хозяин на педалях, а кот в специальной корзине.
У кота для путешествия припасены специальные носочки. Никто ведь не хочет, чтобы у него замерзли лапы.

кот граф из нижнего тагила путешественник

Фото: Андрей Останин

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Администратор, 23.02.2017, 20:25
Тэги: Туризм, Животные
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