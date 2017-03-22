Больше 10 тысяч не собираться: «Майская велопрогулка» установила лимит участников

Чтобы стать официальным участником, нужно зарегистрироваться и получить карту маршрута.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Велопрогулка пройдет 27 мая. Впервые установлен лимит официальных участников - 10 тысяч человек, сообщают организаторы.

Три веломаршрута

Участников ждут три маршрута: 4 км (для велосипедистов с детьми), 35 км - средняя дистанция, и 70 км для любителей путешествий.

Новинка велопрогулок последних лет

Участвовать смогут только официальные участники - те, кто получит карту маршрутов и всю атрибутику события. Оnline-регистрация участников будет открыта 3 апреля. «Майская велопрогулка» в новом формате впервые прошла в 2016 году.

Напомним, что в феврале организаторы назвали дату традиционной пешеходной «Майской прогулки», которая пройдет в Екатеринбурге. «Майская прогулка – 2017» состоится 21 мая. Старт и финиш будут около главного здания УрФУ на Мира, 19. Все три маршрута будут проходить через северные и восточные окрестности Екатеринбурга. Предполагается, что во время прогулки участники посетят страусиную ферму, побывают на горе Лиственной и в окрестностях технопарка «Университетский».

- Принять участие в пешей «Майской прогулке» могут все желающие независимо от возраста, уровня спортивной подготовки, политических взглядов, социального и семейного положения, – напомнили организаторы.

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