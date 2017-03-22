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Больше 10 тысяч не собираться: «Майская велопрогулка» установила лимит участников

Больше 10 тысяч не собираться: «Майская велопрогулка» установила лимит участников
16+
Фото: инстаграм «Майской прогулки»
Чтобы стать официальным участником, нужно зарегистрироваться и получить карту маршрута.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Велопрогулка пройдет 27 мая. Впервые установлен лимит официальных участников - 10 тысяч человек, сообщают организаторы. 

Три веломаршрута 

Участников ждут три маршрута: 4 км (для велосипедистов с детьми), 35 км - средняя дистанция, и 70 км для любителей путешествий. 

Новинка велопрогулок последних лет 

Участвовать смогут только официальные участники - те, кто получит карту маршрутов и всю атрибутику события. Оnline-регистрация участников будет открыта 3 апреля. «Майская велопрогулка» в новом формате впервые прошла в 2016 году. 

  • Напомним, что в феврале организаторы назвали дату традиционной пешеходной «Майской прогулки», которая пройдет в Екатеринбурге. «Майская прогулка – 2017» состоится 21 мая. Старт и финиш будут около главного здания УрФУ на Мира, 19. Все три маршрута будут проходить через северные и восточные окрестности Екатеринбурга. Предполагается, что во время прогулки участники посетят страусиную ферму, побывают на горе Лиственной и в окрестностях технопарка «Университетский». 

- Принять участие в пешей «Майской прогулке» могут все желающие независимо от возраста, уровня спортивной подготовки, политических взглядов, социального и семейного положения, – напомнили организаторы. 

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Галина Исакова, 23.03.2017, 19:25
Тэги: Развлечения, Отдых, Позитив
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