От народа к депутатам: Денис Сухоруков ушел с должности пресс-секретаря администрации Екатеринбурга

Официальным представителем «серого» дома Сухоруков пробыл шесть лет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017
Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков сменил должность. Изменения 23 марта 2017 года отображены на портале города и на личной странице Сухорукова в соцсети.
Согласно открытой информации, бывший пресс-секретарь перешел на пост начальника отдела по работе с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Теперь Сухоруков будет больше работать с депутатами различных уровней. На посту пресс-секретаря городской администрации он проработал с 2011 года. В муниципалитете он с 2007 года.
- Предполагается, что новым официальным представителем горадминистрации станет Анатолий Карманов, занимавший аналогичный пост в администрации Октябрьского района.