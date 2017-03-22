На всероссийский конкурс красоты выбраны «Мисс Екатеринбург-2016» Елизавета Аниховская и вице-мисс Ирина Воржева

О своем участии обе уральские красавицы уже сообщили в Инстаграм.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017
Две девушки из Екатеринбурга станут участницами конкурса «Мисс Россия». Одной из них будет Елизавета Аниховская, которая стала «Мисс Екатеринбург-2016». А второй конкурсантной из уральской столицы стала вице-мисс Ирина Воржева. Об этом в соцсети 23 марта рассказала директор конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.
Елизавета Аниховская победила в конкурсе красоты в Екатеринбурге в 2016 году, когда ей было всего 18 лет: она на тот момент была самой младшей из 25 участниц. Девушка учится на реставратора икон в художественном Шадринском училище, занимается рукоделием и помогает мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману принимать у себя горожан.
О своем участии в «Мисс Россия» Лиза сегодня, 23 марта, написала и в своем Инстаграм.
— Екатеринбург, дорогие друзья, я участвую в конкурсе @miss_russia_org! Хочу сказать огромное спасибо всем! Я чувствую вашу поддержку. И такое тоже бывает... Сказка продолжается. Екатеринбург, я тебя люблю! — сообщила Лиза.
Правда, чуть позже она его почему-то удалила.
Вторая красавица, которая будет лицом Екатеринбурга на всероссийском конкурсе, это студентка Уральского государственного университета путей сообщения Ирина Воржева. Девушка часто участвует в съемках моделью, а также занимается карате. Она также порадовала своих подписчиков этой новостью с видео.
- По условиям, победительница конкурса «Мисс Россия» получит корону из белого золота с бриллиантами и жемчугом, денежный приз и шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
- Первые места на всероссийском конкурсе в разные годы занимали «Мисс Екатеринбург-2009» Ирина Антоненко и «Мисс Екатеринбург-2014» София Никитчук. Ирина вошла в число 15 самых красивых девушек мира на конкурсе «Мисс Вселенная-2010», а София стала первой вице-мисс мира-2015.
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