На всероссийский конкурс красоты выбраны «Мисс Екатеринбург-2016» Елизавета Аниховская и вице-мисс Ирина Воржева

О своем участии обе уральские красавицы уже сообщили в Инстаграм.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Две девушки из Екатеринбурга станут участницами конкурса «Мисс Россия». Одной из них будет Елизавета Аниховская, которая стала «Мисс Екатеринбург-2016». А второй конкурсантной из уральской столицы стала вице-мисс Ирина Воржева. Об этом в соцсети 23 марта рассказала директор конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.

Елизавета Аниховская победила в конкурсе красоты в Екатеринбурге в 2016 году, когда ей было всего 18 лет: она на тот момент была самой младшей из 25 участниц. Девушка учится на реставратора икон в художественном Шадринском училище, занимается рукоделием и помогает мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману принимать у себя горожан.

О своем участии в «Мисс Россия» Лиза сегодня, 23 марта, написала и в своем Инстаграм.

— Екатеринбург, дорогие друзья, я участвую в конкурсе @miss_russia_org! Хочу сказать огромное спасибо всем! Я чувствую вашу поддержку. И такое тоже бывает... Сказка продолжается. Екатеринбург, я тебя люблю! — сообщила Лиза. Правда, чуть позже она его почему-то удалила.

Вторая красавица, которая будет лицом Екатеринбурга на всероссийском конкурсе, это студентка Уральского государственного университета путей сообщения Ирина Воржева. Девушка часто участвует в съемках моделью, а также занимается карате. Она также порадовала своих подписчиков этой новостью с видео.

Невероятно благодарна судьбе. Спасибо огромное организаторам и всем, кто верил в меня #миссроссия #миссроссия2017 #мисс_россия #мисс_россия2017 #missrussia Публикация от II Vice-miss Ekaterinburg 2016 (@vorzheva_irina) Мар 22 2017 в 6:34 PDT

По условиям, победительница конкурса «Мисс Россия» получит корону из белого золота с бриллиантами и жемчугом, денежный приз и шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Первые места на всероссийском конкурсе в разные годы занимали «Мисс Екатеринбург-2009» Ирина Антоненко и «Мисс Екатеринбург-2014» София Никитчук. Ирина вошла в число 15 самых красивых девушек мира на конкурсе «Мисс Вселенная-2010», а София стала первой вице-мисс мира-2015.