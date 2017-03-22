Фекальный сталагмит в свердловском общежитии назвали восьмым чудом света

На телеканале НТВ вышла передача «НашПотребнадзор», в котором зрителям рассказали о проблемах жильцов общежития в Серове.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Фекальный сталагмит в общежитии Серова назвали восьмым чудом света во время передачи «НашПотребнадзор» на НТВ.

Фекальный сталагмит из общежития на улице Белореченской стал «героем» выпуска программы телеканала НТВ. Авторы передачи рассказали зрителям о жильцах многострадального общежития, которые живут в аварийном здании, и «соседом» которых до недавнего времени был сталагмит из фекалий.

В шутку журналисты назвали фекальный сталагмит «восьмым чудом света, рожденным местным ЖКХ». Спелеологи во время программы заявили, что для формирования сталагмита в пещере требуются миллионы лет, а в подъезде общежития он появился за месяц.

Сталагмит был не единственным, на что обратили внимание авторы программы. Зрителям также рассказали о состоянии других домов в городе - фасады многих из них облупились, «обнажив полувековую кирпичную кладку», и о беспечности управляющих компаний Серова, которые требуют с жильцов денег за невыполненную работу.

Глыбу из фекалий снесли 3 февраля и сожгли, однако в скором времени в общежитии начал формироваться новый фекальный стагалмит, так как канализацию никто не ремонтировал.

После прокуратура огранизовала проверку, во время которой были установлены нарушения в работе администрации общежития и управляющей компании. Ранее дом посетил депутат областного Заксобрания Павел Мякишев, он сообщил, что ремонта в аварийном доме не будет - его снесут, а жильцов расселят в другом жилье. Жители дома в это не верят и полагают, что им будет предложено жилье такого же качества.

Серовский сталагмит прославился на всю страну и даже обзавелся аккаунтом в Твиттере.

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