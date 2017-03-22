Из Екатеринбурга едут критики и будут искать порнографию: в Нижнем Тагиле молодежный спектакль обвинили в натурализме

Постановка стала скандальной еще до премьеры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Молодежном театре Нижнего Тагила готовится постановка «С широко закрытыми глазами» по пьесе Августа Стриндберга «Фрекен Жюли». Пометка у спектакля «18+». Депутаты требуют запретить премьеру, пишет агентство «Между строк».

Пьеса о любви

Шведский драматург Август Стриндберг написал пьесу о любовных взаимоотношениях дочери графа, его лакея и кухарки. Долгое время пьеса была запрещена к постановке в Европе из-за «натуралистичных» сцен.

«В моей постановке нет порнографии!»

Как пишет издание, часть творческого коллектива театра потребовала у экспертов проверить работу режиссера Татьяны Захаровой на наличие порнографии. Сама Татьяна Захарова считает, что никакой порнографии в ее постановке нет.

- На сдачу спектакля 23 марта приглашаются независимые критики из Екатеринбурга Наталья Решетникова и Наталья Щербакова. А почему бы не позвать их на спектакли тех, где порнография с точки зрения профессионализма? - комментирует Татьяна Захарова.

Первый спектакль Захаровой «Стойкий оловянный солдатик» при затратах в 40 тысяч рублей за счет продаж билетов театр заработал около 200 тысяч рублей.

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