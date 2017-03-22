«Живому театру» Александра Пантыкина выделили историческое здание в центре Екатеринбурга

«Живой театр» готовится к новоселью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Театр Александра Пантыкина займет историческое здание фотоателье на Малышева, 58а. Открытие наметили на 27 марта.

«Живой театр» Пантыкина

Передвижной камерный музыкальный «Живой театр», художественным руководителем которого является композитор Александр Пантыкин, обрел свой дом. Там будут проводиться концерты, встречи с интересными людьми и читки музыкальных произведений, а также «будут показываться иммерсивные спектакли, когда актеры во время показа перемещаются из одного помещения в другое».

- Здание на Малышева, 58, как будто было создано специально для этого, - заявил художественный руководитель театра.

Дедушка уральского рока

Репертуар, в котором сейчас стоят детские спектакли, вскоре может пополниться и постановками для взрослых. «Живой театр» открыт для всех.

Александр Александрович Пантыкин (Сан Саныч) - родился в 1958 году в Свердловске, ныне Екатеринбурге. Российский композитор, драматург. Основатель нового направления в музыкальном театре «лайт-опера». Председатель союза композиторов Свердловской области.

Устраивать «помпу» из открытия театра Пантыкин не планирует.

Сан Саныч – большой знаток города и его истории. Не так давно он провел персональную экскурсию для нового нападающего ФК «Урал» Романа Павлюченко вместе с капитаном команды Артемом Фидлером. Фото: «Наша Газета».

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