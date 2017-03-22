Между Екатеринбургом и Среднеуральском запустят бесплатный автобус

На нем верующие смогут добраться до Среднеуральского женского монастыря.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Екатеринбурге Северный автовокзал запустит бесплатный автобус для паломников, которые направляются в Среднеуральский женский монастырь, сообщили в пресс-службе вокзала 23 марта.

В Свердловской области появится постоянный маршрут для верующих из Екатеринбурга в Среднеуральск и обратно. Благодаря этому паломники смогут добираться до Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» бесплатно.

Автобус будет отправляться в Среднеуральск четыре раза в день 1-й платформы: в 6.50, 12.15, 14.20, и в 19.10 часов. Конечная остановка - у входа в монастырь. Обратные рейсы будут отправляться в Екатеринбург в 7.40, 13.00, 15.10 и 20.00. Все рейсы на вокзале будут объявлять по громкой связи.

Автобус, который будет курсировать по бесплатному маршруту, вмещает 20 человек, однако при необходимости его заменят более крупным транспортом.

Первый рейс отправится 27 марта.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!