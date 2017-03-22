Между Екатеринбургом и Среднеуральском запустят бесплатный автобус

На нем верующие смогут добраться до Среднеуральского женского монастыря.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017
В Екатеринбурге Северный автовокзал запустит бесплатный автобус для паломников, которые направляются в Среднеуральский женский монастырь, сообщили в пресс-службе вокзала 23 марта.
В Свердловской области появится постоянный маршрут для верующих из Екатеринбурга в Среднеуральск и обратно. Благодаря этому паломники смогут добираться до Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» бесплатно.
Автобус будет отправляться в Среднеуральск четыре раза в день 1-й платформы: в 6.50, 12.15, 14.20, и в 19.10 часов. Конечная остановка - у входа в монастырь. Обратные рейсы будут отправляться в Екатеринбург в 7.40, 13.00, 15.10 и 20.00. Все рейсы на вокзале будут объявлять по громкой связи.
- Автобус, который будет курсировать по бесплатному маршруту, вмещает 20 человек, однако при необходимости его заменят более крупным транспортом.
- Первый рейс отправится 27 марта.
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