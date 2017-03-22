Ройзман собирается пойти на суд по делу Соколовского, чтобы защитить блогера

Мэр готов отправиться за судебное заседание, если его попросят адвокаты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман готов выступить в защиту блогера Руслана Соколовского в суде, если его пригласят адвокаты. Об этом мэр сообщил 22 марта в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

По словам Ройзмана, история с Соколовским не красит никого - ни самого блогера, который «не выбирает выражения», правоохранительные органы, которые завели уголовное дело на пустом месте, журналистов «за доносы», а также свидетелей, которые приходят в суд и говорят, что их оскорбили.

Соколовского, по мнению Ройзмана, нужно было лишь «пожурить», но его поведение не заслуживает уголовного наказания. История в целом негативно сказывается на репутации Екатеринбурга, заявил мэр, поэтому ее нужно как можно скорее забыть, блогера отпустить на свободу, а дело прекратить, так как «Бог поругаем не бывает, и заступники ему не нужны».

Соколовский обвиняется в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды. Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено после того, как Руслан опубликовал на YouTube ролик о том, как играет в мобильную игру Pokemon Go в Храме-на-Крови.

Трансляцию нашей с судебного заседания по делу Руслана, на котором выступали оскорбленные свидетели, читайте здесь и здесь.

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